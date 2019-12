Area Bowling Scores for 12/23/19

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 12-11-19

Arlen’s TV & Appliance 754, 782, 807 = 2343; Held’s Bar 834, 826, 770 = 2540; Summ Bowlers 828, 857, 867 = 2552; Skeezo’s Knotty Pub 817, 827, 845 = 2489; The Nail Depot 805, 813, 842 = 2460; Charlie’s Lake Metonga Resort 752, 766, 823 = 2341; Karl’s Transport 775, 808, 791 = 2374; Gallenberg Farms 910, 795, 821 = 2526; H&R Block 813, 801, 835 = 2449; Heartbreakers 881, 803, 859 = 2543; Rick’s 45 Roadhouse 890, 815, 867 = 2572; Jenny’s House of Dogs 799, 866, 789 = 2454; White Winter Winery 805, 855, 789 = 2449; CoVantage 825, 877, 771 = 2473

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Kathy Wendt 195, 170, 205 = 570; Jean Artz 179, 180, 204; = 563; Terri Wild 196, 171, 180 = 547; Kristen Mattmiller 190, 162, 184 = 536; Becky Rotzoll 201, 160, 157 = 518; Jennifer Kressin 165, 173, 167 = 505; Judy Beecher 154, 190, 160 = 504; Christina Tessmer 165, 199, 153 = 517; Heather Stern 163, 163, 186 = 512; Rylie Kreager 180, 174, 154 = 508; Shirley Welch 148, 187, 180 = 515; Rose Summ 179, 163, 180 = 522; Melissa Baker 159, 162, 186 = 507

SATURDAY COUPLES BOWLING 12-14-19

Balls N Bags 795, 899, 855 = 2549; North Star 904, 854, 881 = 2639; What’s Our Name 961, 984, 988 = 2933; Shake N Bake 862, 980, 889 = 2731; The Inlaws 986, 993, 882 = 2861; Kind of Shady 872, 909, 909 = 2690; Heartbreakers 889, 876, 871 = 2636; Hot Rods 954, 875, 993 = 2822; Potato Bugs 931, 876, 891 = 2698; Team Brian Pro Shop 858, 869, 923 = 2650; No Clue 814, 841, 863 = 2518; IDK 912, 870, 859 = 2641; 2 Legit 2 Split 999, 947, 948 = 2894; 3 Jokers 844, 859, 846 = 2549; Lushes 912, 903, 935 = 2750; Elton Eagles 795, 856, 1003 = 2654

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Chris Orgeman 265, 222, 259 = 746; Brian Mattmiller 199, 247, 279 = 725; Steve Burkhart 190, 210, 235 = 635; Corey Heider 181, 234, 201 = 616; Eugene Peters 236, 235, 165 = 636; Paul Bula 215, 199, 162 = 576; Dennis Seis 166, 186, 221 = 573; Aaron Wickersheim 204 & 201; Larry Welch 228; Stacy Orgeman 205, 198, 167 = 570; Jennie Volkman 164, 201, 172 = 537; Amy Peters 223, 192, 141 = 556; Shirlee Welch 171, 168, 166 = 505; Terri Wild 189, 152, 171 = 512; Christina Tessmer 189, 146, 167 = 502