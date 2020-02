Area Bowling Scores for 2/17/20

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 2-5-20

Rick’s 45 Roadhouse 881, 817, 857 = 2555; Heartbreakers 800, 887, 800 = 2487, CoVantage 828, 829, 869 = 2526; Charlie’s Lake Metonga Resort 783, 851, 754 = 2388; Gallenberg Farms 750, 825, 783 = 2358; H&R Block 771, 826, 787 = 2384; Jenny’s House of Dogs 789, 803, 745 = 2337; Held’s Bar 835, 830, 851 = 2516; White Winter Winery 784, 796, 789 = 2369; Karl’s Transport 832, 798, 856 = 2486; Summ Bowlers 836, 868, 937 = 2641; The Nail Depot 874, 814, 826 = 2504; Arlen’s TV & Appliance 758, 803, 782 = 2343

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Becky Rotzoll 209, 150, 163 = 522; Kathy Wendt 182, 146, 179 = 507; Laurie Bastle 174, 180, 172 = 526; Terri Wild 156, 205, 155 = 516; Jennie Volkman 153, 157, 202 = 512; Shirlee Welch 158, 173, 220 = 551; Rose Summ 170, 187, 168 = 525; Tina Ewert 168, 189, 157 = 504; Diane Noskowiak 175, 148, 176 = 499; Jenalea Berg 183, 172, 142 = 497

SATURDAY COUPLES BOWLING 1-25-20

North Star 830, 874, 875 = 2579; No Clue 860, 855, 866 = 2501; Lushes 845, 840, 908 = 2598; 3 Jokers 935, 908, 846 = 2739; 3 Jokers 935, 908, 846 = 2739; Shake N Bake 898, 909, 1001 = 2808; The Inlaws 861, 914, 871 = 2646; Elton Eagles 914, 858, 847 = 2619; Balls N Bags 891, 884, 866 = 2641; What’s Our Name 946, 956, 1015 = 2917; 2 Legit 2 Split 987, 947, 986 = 2920; Potato Bugs 831m 911m 851 = 2593; Hot Rods 848, 905, 948 = 2688; Kind of Shady 859, 917, 935 = 2711; Team Brian Pro Shop 975, 869, 908 = 2752; IDK 886, 931, 905 = 2722; Heartbreakers 878, 927, 880 = 2685

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Corey Heider 204, 206, 228 = 638; Burt Volkman 158, 226, 225 = 609, 1st 600 (146 average); Chris Orgeman 259, 214, 246 = 719; Steve Burkhart 232, 209, 206 = 647; Brian Mattmiller 257, 224, 237 = 718; Paul Bula 204, 214, 234 = 652; Lori Turney 173, 179, 170 = 522; Shirlee Welch 190, 167, 168 = 525; Jennie Volkman 202, 144, 198 = 544; Stacy Orgeman 218, 196, 205 = 619; Lori Seis 159, 209, 171 = 539; Terri Wild 232, 159, 148 = 539; Shelley Jensen 189, 166, 194 = 547