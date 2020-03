Area Bowling Scores for 3/9/20

SATURDAY COUPLES BOWLING 2-22-20

Three Jokers 911, 911, 949 = 2771; Hot Rods 840, 827, 860 =2527; The Inlaws 899, 921, 838 = 2658; North Star 884, 990, 943 = 2817; Kind of Shady 957, 915, 957 = 2829; 2 Legit 2 Split 872, 957, 915 = 2744; Heartbreakers 888, 839, 986 = 2713; Lushes 884, 910, 901 = 2679; Potato Bugs 909, 868, 902 = 2679; IDK 933, 815, 913 = 2661; What’s Our Name 929, 910, 971 = 2810; Shake N Bake 912, 866, 824 = 2602; No Clue 915, 900, 823 = 2638; Elton Eagles 825, 925, 943 = 2693; Team Brian Pro Shop 974, 886, 944 = 2804

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Nick Sinkler 247, 216, 214 = 677; Steve Burkhart 225, 190, 246 = 661; Chris Orgeman 204, 255, 195 = 654; Paul Bula 235, 184, 225 = 644; Nick Arrowood 223, 210, 257 = 690; Nick Burkhart 233, 223, 185 = 641; Brian Mattmiller 248, 227, 226 = 701; Norm Wild 214, 167, 235 = 616; Laurie Bastle 171, 127, 213 = 511; Amy Peters 191, 157, 160 = 508; Stacy Orgeman 149, 218, 180 = 547; Amy Vaughn 160, 169, 180 = 509; Jennie Volkman 201, 134, 179 = 514; Terri Wild 172, 189, 173 = 534

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 2-26-20

Karl’s Transport 848, 839, 768 = 2455; Held’s Bar 861, 910, 866 = 2637; Heartbreakers 866, 804, 908 = 2578; Arlen’s TV & Appliance 808, 903, 801 = 2512; Gallenberg Farms 853, 808, 895 = 2566; CoVantage 818, 845, 853 = 2516; White Winter Winery 787, 845, 846 = 2478; H&R Block 798, 878, 836 = 2492; Charlie’s Lake Metonga Resort 810, 768, 825 = 2403; Rick’s Hwy. 45 Roadhouse 853, 784, 796 = 2448; Summ Bowlers 797, 822, 753 = 2372; The Nail Depot 830, 776, 801 = 2407

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Melissa Baker 192, 200, 207 = 599; Rylie Kreager 200, 203, 172 = 575; Jennie Volkman 157, 179, 174 = 510; Kristen Mattmiller 166, 161, 184 = 511; Laurie Bastle 183, 158, 164 = 505; Meghan Anderson 185, 142, 195 = 522; Karen McCarthy 182, 195, 170 = 547; Kim Duchan 205; Jean Artz 149, 199, 162 = 510; Kathy Wendt 208, 184, 185 = 577; Shirlee Welch 162, 154, 190 = 506