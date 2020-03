Area Bowling Scores for 3/16/20

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 3-4-20

Heartbreakers 883, 854, 830 = 2567; Gallenberg Farms 895, 824, 815 = 2534; H&R Block 829, 859, 766 = 2454; The Nail Depot 818, 772, 832 = 2422; Jenny’s House of Dogs 812, 824, 862 = 2498; Summ Bowlers 832, 822, 762 = 2416; Arlen’s TV 802, 846, 805 = 2453; White Winter Winery 810, 801, 816 = 2427; Rick’s 45 Roadhouse 777, 807, 805 = 2389; Held’s Bar 808, 820, 855 = 2483; CoVantage 794, 775, 818 = 2387; Karl’s Transport 777, 859, 825 = 2461; Charlie’s Lake Metonga Resort 738, 816, 827 = 2381

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Terri Wild 208, 194, 200 = 602; Laurie Bastle 171, 194, 156 = 521; Jamee Doucette 179, 170, 157 = 506; Jennie Volkman 157, 199, 166 = 522; Jeanne Tatro 159, 166, 179 = 504

SATURDAY COUPLES BOWLING 3-7-20

Elton Eagles 850, 839, 846 = 2535; Kind of Shady 848, 880, 838 = 2566; Heartbreakers 904, 915, 893 = 2712; What’s Our Name 881, 892, 897 = 2670; Hot Rods 854, 890, 874 = 2618; Lushes 923, 1013, 919 = 2855; Shake N Bake 908, 837, 825 = 2570; North Star 960, 1008, 935 = 2903; Team Brian Pro Shop 882, 861, 848 = 2591; Balls N Bags 911, 831, 867 = 2609; The Inlaws 909, 975, 994 = 2878; No Clue 960, 808, 910 = 2678; IDK 814, 872, 897 = 2583; 2 Legit 2 Split 908, 1001, 931 = 2846; Potato Bugs 837, 901, 944 = 2682; 3 Jokers 887, 862, 934 = 2613

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Chip Dallen 215, 267, 221 = 703; Paul Bula 215, 236, 193 = 644; Chris Orgeman 212, 259, 209 = 680; Aaron Wickersheim 169, 237, 195 = 601; Eugene Peters 201, 212, 177 = 590; Steve Burkhart 203, 205, 207 = 615; Stacy Orgeman 194, 242, 201 = 637; Jennie Volkman 158, 167, 184 = 509; Terri Wild 202, 142, 164 = 508; Kathy Bowman 195, 161, 166 = 522