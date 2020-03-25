Birth Announcements for 3/30/20
Monday, March 16, 2020
Baby Girl Born to Caitlin & Bryant Pfingsten of Birnamwood
Wednesday, March 18, 2020
Baby Girl Born to Tashena Van Zile of Crandon
Thursday, March 19, 2020
Baby Girl Born to Brook Winters & Dylan Kallies of Bowler
Friday, March 20, 2020
Baby Boy Born to Jennifer & Ben Christenson of Birnamwood
Baby Girl Born to Madeson Mihalko & Bradley Howell of Laona
Baby Boy Born to Shawna Donohue & Jarrid Raab of Birnamwood
Monday, March 23, 2020
Baby Girl Born to Chelsea & Benjamin Fittante of Antigo
Tuesday, March 24, 2020
Baby Boy Born to Maureen & Sam Wickersheim of White Lake