Antigo Times

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Birth Announcements for 3/30/20

Birth Announcements for 3/30/20

By Antigo Times
March 25, 2020
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Monday, March 16, 2020

Baby Girl Born to Caitlin & Bryant Pfingsten of Birnamwood

Wednesday, March 18, 2020

Baby Girl Born to Tashena Van Zile of Crandon

Thursday, March 19, 2020

Baby Girl Born to Brook Winters & Dylan Kallies of Bowler

Friday, March 20, 2020

Baby Boy Born to Jennifer & Ben Christenson of Birnamwood

Baby Girl Born to Madeson Mihalko & Bradley Howell of Laona

Baby Boy Born to Shawna Donohue & Jarrid Raab of Birnamwood

Monday, March 23, 2020

Baby Girl Born to Chelsea & Benjamin Fittante of Antigo

Tuesday, March 24, 2020

Baby Boy Born to Maureen & Sam Wickersheim of White Lake

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