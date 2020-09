Area Bowling Scores for 10/5/20

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 9-16-20

Gutter Girls 795, 781, 813 = 2389; White Winter Winery 728 754, 777 = 2259; Tessmer Trucking 813, 802, 794 = 2409; Rick’s 45 Roadhouse 735, 824, 801 = 2360; Gallenberg Farms 817, 807, 860 = 2484; Summ Bowlers 758, 784, 694 = 2236; The Nail Depot 809, 761, 809 = 2379; Arlen’s TV & Appliance 767, 769, 782 = 2318; H&R Block 759, 785, 812 = 2356; Jenny’s House of Dogs 811, 784, 777 = 2372; Held’s Bar 771, 768, 790 = 2329; Heart Breakers 746, 695, 876 = 2317

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Kathy Wendt 169, 190, 171 = 530; Melissa Baker 179, 177, 199 = 547; Rose Summ 200; Kristen Mattmiller 223

SATURDAY COUPLES BOWLING 9-19-20

3 Jokers 927, 859, 872 = 2658; Elton Eagles 928, 884, 845 = 2657; Lakeland Furniture 875, 878, 904 = 2657; Potato Bugs 624, 661, 715 = 2000; North Star 842, 933, 823 = 2598; Wrecking Balls 819, 994, 892 = 2705; Hot Rods 939, 903, 819 = 2661; IDK 863, 903, 881 = 2647; The Inlaws 856, 892, 938 = 2686; Kind of Shady 850, 903, 892 = 2645; No Clue 852, 935, 884 = 2671; Team Brian Pro Shop 903, 877, 919 = 2699; Not Bobs 619, 686, 747 = 2052; Heart Breakers 876, 902, 899 = 2677

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Chris Orgeman 199, 238, 224 = 661; Dennis Seis 236, 192, 201 = 629; Brian Mattmiller 227, 232, 214 = 688; Kevin Shedlbauer 191, 202, 198 = 591; Amanda Burkhart 187 205, 166 = 558; Amy Peters 150, 162, 194 = 506; Kathy Bowman 128, 210, 175, 513; Jennie Volkman 134, 180, 186 = 500

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 9-23-20

Rick’s 45 Roadhouse 839, 725, 814 = 2378; Gallenberg Farms 799, 766, 822 = 2387; Summ Bowlers 748, 822, 771 = 2341; White Winter Winery 814, 751, 852 = 2417; Heart Breakers 756, 857, 826 = 2439; Tessmer Trucking 833, 766, 912 = 2511; H&R Block 720, 760, 826 = 2306; Held’s Bar 839, 808, 822 = 2469; Gutter Girls 941, 947, 881 = 2769; The Nail Depot 740, 773, 835 = 2348; Jenny’s House of Dogs 845, 755, 750 = 2350; Arlen’s TV & Appliance

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jackie Fore 152, 165, 172 = 489; Kim Duchan 152, 127, 201 = 480; Jill Waters 182, 133, 184 = 499; Jeanne Tatro 172, 174, 168 = 526; Terri Wild 157, 218, 185 = 560