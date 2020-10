Area Bowling Scores for 10/26/20

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 10-14-20

Held’s 803, 798, 788 = 2389; Arlen’s TV 793, 769, 854 = 2146; H&R Block 814, 883, 856 = 2553; The Nail Depot 861, 784, 823 = 2468; Gutter Gals 834, 837, 782 = 2453; Gallenberg Farm 727, 835, 899 = 2461; Summ Bowlers 859, 799, 848 = 2506; Jenny’s House of Dogs 767, 790, 793 = 2350; Heart Breakers 881, 853, 837 = 2571; White Winter Winery 799, 799, 796 = 2394; Rick’s 45 Roadhouse 782, 794, 852 = 2428

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Kathy Wendt 180, 189, 201 = 570; Camree Powell 138, 225, 192 = 555; Rose Ward 186, 194, 141 = 521; Terri Wild 203, 191, 162 = 556; Rylie Kreager 177, 203, 149 = 529; Jeanne Tatro 184, 137, 169 = 490; Melanie Rinehart 173, 154, 163 = 490

SATURDAY COUPLES BOWLING 10-17-20

Hot Rods 867, 905, 781 = 2553; Wrecking Balls 822, 927, 1020 = 2769; IDK 936, 951, 876 = 2763; The Inlaws 852, 759, 914 = 2525; 3 Jokers 980, 969, 916 = 2865; Team Brian Pro Shop 916, 875, 1079 = 2870; Potato Bugs 874, 869, 853 = 2596; Elton Eagles 859, 881, 854 = 2594; Not Bob’s 903, 880, 881 = 2664; Lakeland Furniture 1001, 885, 929 = 2815; North Star 922, 897, 953 = 2772; Heart Breakers 950, 1014, 1034 = 2998; No Clue 844, 878, 933 = 2655; Kind of Shady 825, 849, 861 = 2535

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Dave Steger Jr 245, 265, 256 = 766; Matt Steger 242, 225, 208 = 675; Brian Mattmiller 247, 207, 269 = 723; Norm Wild 158, 184, 279 = 621; Kevin Schedlbauer 194, 277, 236 = 707; Paul Bula 179, 214, 223 = 616; Steve Burkhart 184, 178, 259 = 621; Amanda Burhart 204, 195, 266 = 665; Terri Wild 166, 148, 190 = 504; Mindy Piper 199, 159, 193 = 551; Jayne Bula 191, 172, 181 = 544