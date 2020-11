Area Bowling Scores for 11/9/20

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 10-28-20

Gallenberg Farm 817, 860, 766 = 2443; The Nail Depot 835, 739, 842 = 2416; Rick’s 45 Roadhouse 831, 866, 933 = 2630; Heart Breakers 841, 905, 893 = 2639; White Winter Winery 891, 831, 848 = 2570; Jenny’s House of Dogs 736, 856, 849 = 2441; Gutter Girls 759, 791, 776 = 2326; H&R Block 805, 875, 832 = 2512; Summ Bowlers 778, 871, 828 = 2477; Arlen’s TV & Appliance 850, 740, 831 = 2421; Tessmer Trucking 765, 777, 823 = 2365; Held’s Bar 839, 824, 74 = 2537

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Steph Steger 210, 214, 223 = 647; Kathy Wendt 246, 176, 198 = 620; Terri Wild 183, 200, 168 = 551; Laurie Bastle 165, 165, 219 = 549; Jennifer Kressin 122, 183, 195 = 500; Rose Summ 210; Jennie Volkman 174, 141, 189 = 504

SATURDAY COUPLES BOWLING 10-31-20

Team Brian’s Pro Shop 841, 885, 1014 = 2740; Potato Bugs 877, 895, 883 = 2655; Not Bobs 921, 844, 885 = 2650; Elton Eagles 857, 899, 861 = 2617; Heart Breakers 922, 878, 902 = 2702; Hot Rods 864, 863, 913 = 2640; The Inlaws 909, 821, 849 = 2579; Wrecking Balls 922, 878, 907 = 2757; IDK 855, 796, 948 = 2599; No Clue 925, 918, 988 = 2831; Kind of Shady 994, 1003, 920 = 2917; 3 Jokers 962, 926, 933 = 2821; Lakeland Furniture 899, 924, 963 = 2786; North Star 877, 883, 841 = 2601

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Nick Burkhart 190, 268, 263 = 721; Nick Sinkler 247, 234, 218 = 699; Matt Steger 244, 223, 203 = 670; Brian Mattmiller 180. 214, 275 = 669; Norm Wild 214, 180, 245 = 639; Paul Bula 170, 224, 205 = 599; Chris Orgeman 183, 202, 226 = 611; Ryan Shafranski 192, 226, 226 = 644; Eugene Peters 228, 183, 197 = 608; Tim Baker 252, 155, 187 = 594; Steph Steger 253, 236, 140 = 629; Amanda Burkhart 210, 148, 203 = 561; Melissa Baker 130, 202, 209 = 541