Area Bowling Scores for 2/22/21

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 2-10-21

H&R Block 901, 886, 866 = 2653; Summ Bowlers 811, 815, 829 = 2455; Rick’s 45 Roadhouse 811, 847, 848 = 2506; Arlen’s TV & Appliance 861, 833, 805 = 2499; White Winter Winery 785, 828, 824 = 2437; Gallenberg Farms 951, 897, 798 = 2646; Tessmer Trucking 902, 892, 827 = 2621; The Nail Depot 806, 790, 771 = 2367; Jenny’s House of Dogs 779, 815, 795 = 2369; Held’s Bar 773, 766, 825 = 2364; Gutter Girls 829, 830, 793 = 2452; Heartbreakers 867, 874, 804 = 2545

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Kathy Wendt 179, 224, 227 = 630; Jacki Fore 191, 177, 183 = 551; Meghan Anderson 190, 201, 155 = 546; Steph Steger 196, 167, 183 = 546; Laurie Bastle 185, 170, 162 = 517; Jean Artz 157, 191, 168 = 516; Jeanne Tatro 181, 170, 161 = 512; Jolene Guenther 171, 167, 163 = 501; Rylie Kreager 168, 148, 197 = 508; Christina Tessmer 166, 153, 195 = 514; Melissa Baker 246, 175, 145 = 566; Jamee Doucette 181, 226, 167 = 574; Leah Marshall 174, 174, 160 = 508

SATURDAY COUPLES BOWLING 2-13-21

No Clue 953, 920, 936 = 2809; North Star 901, 916, 917 = 2734; The Inlaws 929, 889, 886 = 2704; Heartbreakers 901, 861, 966 = 2728; Potato Bugs 871, 918, 907 = 2696; 3 Jokers 891, 951, 990 = 2840; IDK 982, 903, 849 = 2734; Team Brian Pro Shop 909, 944, 833 = 2686; Hot Rods 820, 916, 834 = 2570; Not Bobs 972, 811, 830 = 2613; Elton Eagles 860, 948, 887 = 2695; Kind of Shady 940, 934, 945 = 2819; Wrecking Balls 9696, 917, 794 = 2680; Lakeland Furniture 1008, 897, 944 = 2846

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Brian Mattmiller 248, 258, 223 = 729; Nick Sinkler 202, 249, 258 = 709; Paul Bula 247, 216, 224 = 687; Kevin Schedlbauer 174, 174, 278 = 626; Jeff Bastle 207, 216, 212 = 635; Matt Steger 171, 214, 253 = 638; Steve Burkhart 225, 215, 236 = 676; Lyle Tackett 235, 201, 178 = 614; Melissa Baker 269, 137, 214 = 620; Amanda Burkhart 210, 207, 170 = 587; Laurie Bastle 178, 160, 177 = 515; Shelley Jensen 179, 209, 150 = 538; Steph Steger 207, 211, 169 = 587