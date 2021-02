Area Bowling Scores for 2/8/21

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 1-27-21

Heart Breakers 769, 764, 779 = 2312; Arlen’s TV & Appliance 775, 792, 852 = 2421; Gutter Girls 914, 909, 850 = 2673; Summ Bowlers 827, 808, 873 = 2508; Jenny’s House of Dogs 830, 844, 812 = 2486; The Nail Depot 818, 798, 842 = 2458; Held’s Bar 840, 841, 876 = 2557; White Winter Winery 763, 836, 847 = 2446; Gallenberg Farms 869, 826, 897 = 2592; Tessmer Trucking 820, 918, 778 = 2516; H&R Block 813, 934, 842 = 2589; Rick’s 45 Roadhouse 826, 784, 779 = 2389

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jacki Fore 226, 243, 211 = 680 (Highest Women’s Score); Jennie Volkman 178, 201, 179 = 558; Melissa Baker 175, 175, 204 = 554; Rylie Kreager 158, 187, 174 = 519; Kathy Wendt 170, 157, 192 = 519

SATURDAY COUPLES BOWLING 1-30-21

Potato Bugs 884, 876, 844 = 2604; No Clue 859, 938, 852 = 2649; Heart Breakers 931, 947, 876 = 2754; IDK 871, 963, 985 = 2819; Wrecking Balls 948, 878, 1032 = 2858; Elton Eagles 863, 913, 891 = 2667; North Star 864, 921, 856 = 2638; The Inlaws 836, 860, 826 = 2522; Kind of Shady 845, 902, 849 = 2522; Team Brian Pro Shop 902, 1016, 974 = 2892; Hot Rods 771, 859, 889 = 2519; Lakeland Furniture & Mattress 848, 899, 958 = 2705; 3 Jokers 915, 918, 849 = 2682; Not Bobs 873, 878, 925 = 2676

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Brian Mattmiller 279, 235, 249 = 763; Ryan Shafranski 278, 215, 254 = 747; Dave Steger Jr. 205, 203, 226 = 634; Paul Bula 176, 242, 188 = 606; Norm Wild 192, 217, 242 = 596; Kirk Elliott 147, 201, 245 = 593; Steve Burkhart 178, 226, 182 = 586; Jeff Bastle 228, 188, 179 = 595; Amanda Burkhart 225, 205, 233 = 663; Meghan Anderson 213, 183, 170 = 566; Shelley Jenson 143, 193, 195 = 531; Steph Steger 161, 223, 181 = 565; Mindy Piper 140, 189, 184 = 513; Laurie Bastle 168, 200, 159 = 522