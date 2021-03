Area Bowling Scores for 3/8/21

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 2-24-21

Jenny’s House of Dogs 786, 765, 803 = 2354; Arlen’s TV & Appliance 823, 782, 816 = 2421; Heart Breakers 885, 892, 840 = 2617; Tessmer Trucking 779, 872, 847 = 2498; Gutter Girls 839, 875, 801 = 2515; The Nail Depot 902, 833, 866 = 2601; Rick’s 45 Roadhouse 802, 822, 730 = 2354; Gallenberg Farms 833, 840, 828 = 2501; Summ Bowlers 790, 862, 779 = 2431; White Winter Winery 783, 756, 864 = 2403; H&R Block 847, 778, 821 = 2446; Held’s Bar 770, 783, 821 = 2374

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Steph Steger 228, 255, 213 = 696!!; Michelle Edwards 239, 172, 128 = 539 (1st 500 & 1st 200); Melissa Baker 180, 202, 154 = 536; Jamee Doucette 181, 163, 180 = 524; Jennifer Kressin 189, 169, 168 = 526

SATURDAY COUPLES BOWLING 2-27-21

Kind of Shady 903, 1030, 947 = 2880; Lakeland Furniture & Mattress 903, 1003, 921 = 2827; Wrecking Balls 902, 1022, 839 = 2763; No Clue 960, 944, 923 = 2827; Team Brian Pro Shop 912, 887, 818 = 2617; Heart Breakers 983, 900, 896 = 2779; Not Bob’s 1015, 953, 919 = 2887; Potato Bugs 919, 921, 844 = 2684; Elton Eagles 829, 915, 881 = 2625; IDK 917, 937, 942 = 2796; 3 Jokers 894, 871, 1006 = 2771; The Inlaws 922, 961, 929 = 2812; North Star 916, 863, 904 = 2683; Hot Rods 845, 896, 856 = 2597

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Brian Mattmiller 290, 238, 209 = 737; Steve Burkhart 257, 215, 234 = 706; Chris Orgeman 200, 246, 200 = 646; Ryan Shafranski 217, 246, 159 = 622; Dave Steger 204, 218, 202 = 624; Nick Sinkler 193, 191, 220 = 604; Tim Baker 161, 247, 192 = 600; Eugene Peters 228, 222, 190 = 640; Amanda Burkhart 235, 235, 209 = 679; Jennie Volkman 181, 171, 181 = 533; Amy Vaughn 198, 183, 181 = 562; Steph Steger 211, 180, 222 = 613; Kathy Bowan 168, 170, 191 = 529; Jolene Guenther 140, 137, 234 = 511; Melissa Baker 203, 177, 157 = 537; Christina Tessmer 149, 210, 153 = 512