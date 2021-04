Area Bowling Scores for 4/12/21

SATURDAY COUPLES BOWLING 3-27-21

Heart Breakers 947, 893, 933 = 2773; Not Bobs 804, 865, 862 = 2531; Kind of Shady 921, 999, 880 = 2800; The Inlaws 892, 949, 907 = 2748; Elton Eagles 848, 858, 828 = 2534; 3 Jokers 977, 9=877, 953 = 2807; Wrecking Balls 952, 913, 952 = 2817; North Star 887, 858, 853 = 2598; IDK 838, 932, 877 = 2647; Hot Rods 871, 858, 853 = 2582; Potato Bugs 853, 885, 865 = 2603; Lakeland Furniture 954, 861, 871 = 2686; Team Brian Pro Shop 962, 967, 881 = 2810; No Clue 832, 858, 846 = 2536

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Brian Mattmiller 256, 244, 236 = 739; Nick Arrowood 224, 247, 231 = 702; Dave Steger Jr. 258, 226, 215 = 699; Chris Orgeman 247, 227, 207 = 681; Matt Steger 226, 202, 248 = 676; Amanda Burkhart 206, 196, 237 = 639; Laurie Bastle 203, 150, 183 = 536; Jayne Bula 168, 152, 187 = 507; Amy Peters 135, 201, 167 = 503; Zoe Orgeman 164, 167, 183 = 514; Shelley Jensen 169, 185, 176 = 530; Melissa Baker 217, 138, 158 = 513; Terry Wild 148, 214, 167 = 529; Steph Steger 171, 190, 194 = 555

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 3-31-21

Tessmer Trucking 932, 820, 860 = 2612; Held’s Bar 820, 849, 880 = 2549; White Winter Winery 739, 825, 795 = 2413; Jenny’s House of Dogs 779, 767, 826 = 2372; Summ Bowlers 847, 865, 896 = 2608; Arlen’s TV & Appliance 783, 875, 928 = 2586; Gallenberg Farms 930, 837, 801 = 2568; The Nail Depot 776, 807, 804 = 2387; Rick’s 45 Roadhouse 843, 830, 826 = 2499; Heart Breakers 751, 800, 833 = 2384; Gutter Girls 870, 844, 760 = 2474; H&R Block 790, 838, 787 = 2415

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Rylie Kreager 204, 203, 212 = 634; Jeanne Tatro 198, 213, 186 = 597; Terri Wild 177, 182, 178 = 537; Steph Steger 161, 173, 198 = 532; Jamee Doucette 165, 206, 140 = 511; Terri Stift 143, 188, 202 = 533; Karen McCarthy 135, 177, 198 = 510; Jennie Volkman 159, 170, 179 = 508