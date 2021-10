Girls (left to right) Claire Musolff, Anna Evans, Brooklyn Radtke, Morgan Kelly, Allison Verhasselt, Faith Bussiere, Danielle Below, Zoe Kratzke and absent Molly Nelson and Grace Fleischman

Boys (left to right) Seth Beaber, Zach Zupon, Sam Bretl, Calvin Jansen, Alex Samolinski, Jacob Peterson, Garrett Husnick, Weslyn Ebel, Joey Volpentesta, and Malik Brisby