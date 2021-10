Area Bowling Scores for 10/18/21

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 10-6-21

Jenny’s House of Dogs 806, 780, 829 = 2415; H&R Block 802, 763, 787 = 2352; Summ Bowlers 855, 773, 805 = 2433; Held’s 897, 793, 868 = 2558; Queen Pins 772, 788, 794 = 2354; White Winter Winery 793, 805, 772 = 2380; Rick’s 45 Roadhouse 799, 770, 793 = 2361; Arlen’s TV & Appliance 814, 806, 810 = 2430; Gallenberg Farms 755, 736, 788 = 2279; Tessmer Trucking 814, 853, 898 = 2565; Heart Breakers 781, 733, 817 = 2331

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Terri Wild 168, 180, 222 = 570; Rylie Kreager 245, 160, 159 = 564; Ashlea Kreager 206, 150, 192 = 548; Christine Tessmer 164, 152, 201 = 517; Jacki Fore 175, 170, 168 = 532; Jennifer Kressin 162, 142, 199 = 503; Kathy Wendt 212

THURSDAY AFTERNOON LADIES LEAGUE BOWLING 10-7-21

Strasser-Roller 680, 685, 631 = 1996; Animals 666, 695, 713 = 2074; VP Racing Fuels 647, 760, 696 = 2083; Pin Spinners 691, 672, 735 = 2099; Alley Cats 704, 748, 682 = 2134; J&R Enterprises 688, 689, 691 = 2068

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jeanne Tatro 160, 170, 151 = 481; Bette Evans 146, 167, 139 = 452; Jan Meyer 155, 143, 159 = 457; Jean Walker 156, 141, 147 = 444

THREE’S COMPANY LEAGUE BOWLING 10-7-21

The New Guys 609, 687, 667 = 1963; Southside Tire #1 621, 689, 681 = 1951; Southside Tire #2 605, 576, 626 = 1807; Malliette Bus 612, 706, 666 = 1984; Not Bobs 648mm 626m 648 = 1922; Mepps 644, 714, 648 = 2006; Incredibowls 644, 608, 591 = 1843

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Matt Steger 203, 267, 235 = 705; Toby Dieck 164, 209, 257 = 630; Chris Orgeman 217, 214, 181 = 612; Dennis Seis 198, 202, 195 = 595; Paul Bula 193, 177, 191 = 561

SATURDAY COUPLES LEAGUE BOWLING 10-9-21

Kind of Shady 877, 931, 906 = 2714; Potato Bugs 907, 953, 883 = 2743; Wrecking Balls 855, 834, 812 = 2501; Heart Breakers 875, 855, 920 = 2650; Elton Eagles 884, 935, 874 = 2693; Not Bobs 900, 937, 867 = 2704

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 237, 237, 224 = 698; Ed Jesperson 213, 225, 193 = 631; Paul Bula 203, 190, 226 = 619; Nick Sinkler 188, 204, 188 = 580; Jennie Volkman 189, 193, 183 = 565; Christine Tessmer 139, 180, 191 510