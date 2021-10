Area Bowling Scores for 10/25/21

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 10-13-21

Held’s Bar 808, 763, 814 = 2151; White Winter Winery 707, 798, 786 = 2291; Heart Breakers 710, 773, 757 = 2240; Arlen’s TV & Appliance 824, 810, 795 = 2429; Summ Bowlers 813, 928, 787 = 2528; Tessmer Trucking 813, 841, 822 = 2476; North Star 798, 807, 816 = 2421; Jenny’s House of Dogs 793, 858, 727 = 2378; Queen Pins 781, 8824, 782 = 2387; The Nail Depot 833, 776, 816 = 2425; Gallenberg Farms 831, 904, 773 = 2508; H&R Block 816, 762, 830 = 2408; Rick’s 45 Roadhouse 829, 797, 811 = 2437

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Ashlee Kreager 210, 181, 257 = 648; Kathy Wendt 164, 171, 200 = 535; Jeanne Tatro 194, 170, 158 = 522; Jennifer Kressin 174, 172, 172 = 518; Rylie Kreager 175, 167, 169 = 511

THURSDAY AFTERNOON LADIES LEAGUE BOWLING 10-14-21

Pin Spinners 724, 717, 718 = 2159; J&R Enterprises 695, 738, 749 = 2182; Animals 617, 650, 677 = 1944; Alley Cats 715, 674, 747 = 2136; VP Racing Fuels 737, 703, 678 = 2118; Strasser-Roller 679, 783, 627 = 2039

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jean Wellar 157, 180, 193 = 530; Jeanne Tatro 169, 181, 165 = 515; Gail Remington 191, 136, 127 = 454

THREE’S COMPANY LEAGUE BOWLING 10-14-21

The New Guys 709, 637, 611 = 1957; Southside Tire #2 754, 693, 665 = 2112; Not Bob’s 646, 654, 629 = 1929; Incredibowls 640, 647, 637 = 1924; Mepps 706, 748, 640 = 2094; Malliette Bus 627, 642, 647 = 1916; Southside Tire #1 603, 648, 675 = 1926

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Nick Arrowood 224, 221, 211 = 656; Toby Dieck 258, 167, 204 = 629; Lyle Tackett 188, 202, 217 = 607; Matt Steger 206, 214, 181 = 601; Paul Bula 223, 171, 202 = 596; Laurie Bastle 210, 204, 155 = 569; Jennie Volkman 171, 172, 163 = 506