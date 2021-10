Area Bowling Scores for 11/1/21

THURSDAY YOUTH LEAGUE BOWLING 10-14-21

Jack Steger 198, 257, 198 = 653;; Brady Rickert 198, 181, 169 = 548; Ean Penny 192, 186, 176 = 554; Kelli Jo Kirsch 269, 191, 181 = 641; Makala Beck 170, 159, 197 = 526; Ginny Prasalowicz 196, 145, 191 = 532

FRIDAY MIXED LEAGUE BOWLING 10-15-21

Lakeland Furniture 874, 877, 844 = 2595; 3 Jokers 881, 871, 936 = 2688; Team Pro Shop 854, 929, 1015 = 2789; North Star 899, 896, 845 = 2640; IDK 1004, 857, 986 = 2847; The Inlaws 977, 866, 968 = 2811

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Brian Mattfmiller 230, 222, 258 = 710; Matt Steger 208, 204, 232 = 644; Jason Schreider 219, 150, 201; = 570; Eugene Peters 227, 194, 199 = 620; Terri Wild 152, 174, 212 = 538; Steph Steger 183, 167, 153 = 503; Laurie Bastle 188, 156, 188 = 532; Shelley Jensen 177, 141, 221 = 539

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 10-20-21

Summ Bowlers 875, 783, 825 = 2483; Tessmer Trucking 725, 794, 815 = 2334; North Star 840, Jenny’s House of Dogs 845, 791, 770 = 2406; White Winter Winery 821, 814, 841 = 2476; The Nail Depot 768, 795, 781 = 2344; Held’s Bar 756, 897, 824 = 2477; Queen Pins 809, 835, 815 = 2459; Heart Breakers 798, 841, 842 = 2481; Rick’s 45 Roadhouse 891, 853, 902 = 2646; H&R Block 877, 806, 794 = 2477; Arlen’s TB & Appliance 865, 924, 823 = 2612; Gallenberg Farms 756, 894, 814 = 2464

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jacki Fore 212, 192, 164 = 568; Rose Summ 221, 129, 168 = 518; Rylie Kreager 135, 221, 165 = 521; Jennie Volkman 154, 215, 153 = 522; Jeanne Tatro 183, 166, 169 = 517; Terri Wild 180, 169, 183 = 532; Kristin Mattmiller 146, 183, 193 = 522; Karen McCarthy 184, 177, 159 = 520

THURSDAY AFTERNOON LADIES LEAGUE BOWLING 10-21-21

Alley Cats 661, 740, 651 = 2052; Strasser Roller 778, 729, 746 = 2253; VP Racing Fuels 698, 670, 617 = 1985; J&R Enterprises 707, 652, 702 = 2061; Pin Spinners 694, 659, 697 = 2050; Animals 752, 737, 744 = 2233

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jeanne Tatro 160, 131, 181 = 482; Kathy Baginski 183, 121, 170 = 474; June Tomany 172, 133, 153 = 458; Jan Meyer 179, 179, 194 = 552

THREE’S COMPANY LEAGUE BOWLING 10-21-21

Southside Tire #1 708, 731, 713 = 2152; Mepps 727, 703, 699 = 2129; Malliette Bus 762, 681, 629 = 2062; Not Bobs 712, 691, 713 = 2116; Southside Tire #2 611, 701, 679 = 1991; Incredibowls 612, 640, 656 = 1908; The New Guys 673, 673, 658 = 2004

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Toby Dieck 235, 265, 228 = 728; Matt Steger 216, 233, 247 = 696; Nick Arrowood 216, 238, 234 = 688; Nate Jorgensen 212, 213, 239 = 664; Lyle Tackett 164, 246, 235 = 645; Dennis Seis 266, 206, 173 = 645; Jeff Bastle 245, 185, 176 = 606; Jennie Volkman 184, 157, 181 = 522

SATURDAY COUPLES LEAGUE BOWLING 10-23-21

Wrecking Balls 909, 924, 876 = 2709; Elton Eagles 890, 941, 850 = 2681; Not Bobs 921, 824, 888 = 2633; Potato Bugs 774, 925, 874 = 2573; Kind of Shady 927, 826, 893 = 2646; Heart Breakers 836, 818, 922 = 2576

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 269, 216, 237 = 722; Paul Bula 213, 182, 205 = 600; Nick Sinkler 181, 173, 202 = 556; Amanda Burkhart 168, 219, 192 = 579