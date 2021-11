Area Bowling Scores for 11/15/21

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 11-3-21

North Star 775, 770, 773 = 2318; Heart Breakers 860, 789, 878 = 2527; Tessmer Trucking 825, 810, 854 = 2489; Rick’s 45 Roadhouse 776, 842, 864 = 2482; The Nail Depot 802, 868, 820 = 2490; Arlen’s TV & Appliance 798, 920, 795 = 2513; Jenny’s House of Dogs 818, 785, 800 = 2403; Summ Bowlers 851, 854, 766 = 2471; Gallenbeg Farms 816, 800, 832 = 2448; White Winter Winery 847, 920, 897 = 2664; Held’s Bar 865, 756, 750 = 2371; Queen Pins 840, 836, 835 = 2511; H&R Block 790, 777, 813 = 2380

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Terri Stift 175, 215, 167 = 557; Kathy Wendt 176, 152, 214 = 542; Jeanne Tatro 180, 169, 184 = 533; Jennifer Kressin 165, 172, 186 = 523; Rose Summ 164, 199, 147 = 510; Terri Wild 158, 159, 206 = 523; Steph Steger 188, 172, 167 = 527; Meghan Anderson 201, 138, 168 = 507; Sarah Sinkler 201

THREE’S COMPANY LEAGUE BOWLING 11-4-21

Malliette Bus 603, 685, 704 = 1992; Incredibowls 644, 628, 640 = 1912; The New Guys 743, 694, 763 = 2200; Mepps 643, 695, 696 = 2034; Not Bobs 613, 645, 558 = 1816; Southside Tire #2 665, 653, 661 = 1979’ Southside Tire #1 654, 707, 739 = 2100

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Toby Dieck 268, 237, 279 = 784; Chris Orgeman 244, 217, 249 = 710; Paul Bula 205, 239, 219 = 663; Dennis Seis 168, 243, 228 = 639; Brandon Berg 166, 207, 247 = 620; Nick Arrowood183, 196, 226 = 605

SATURDAY’S COUPLES LEAGUE BOWLING 11-6-21

Potato Bugs 918, 876, 939 = 2733; Heart Breakers 872, 912, 1035 = 2819; Elton Eagles 991, 892, 909 = 2792; Kind of Shady 876, 906, 888 = 2670; Not Bobs 888, 928, 881 = 2697; Wrecking Balls 915, 938, 961 = 2814

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 248, 216, 259 = 723; Kevin Schedlbauer 234, 237, 245 = 716; Ryan Shafranski 218, 214, 225 = 657; Paul Bula 182, 204, 268 = 654; Nick Sinkler 204, 233, 172 = 609; Jeff Sinkler 168, 254, 159 = 581; Amanda Burkhart 184, 217, 179 = 580; Jennie Volkman 189, 173, 190 = 552