Area Bowling Scores for 11/22/21

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 11-19-21

The Nail Depot 803, 778, 781 = 2362; Jenny’s House of Dogs 825, 787, 891 = 2503; Gallenberg Farms 783, 835, 932 = 2540; Summ Bowlers 787, 837, 833 = 2457; Queen Pins 795, 830, 828 = 2453; Heart Breakers 843, 861, 880 = 2584; Rick’s 45 Roadhouse 815, 835, 830 = 2480; North Star 808, 773, 854 = 2485; Held’s Bar 791, 824, 898 = 2513; White Winter Winery 750, 756, 771 = 2277; H&R Block 758, 778, 790 = 2326; Tessmer Trucking 764, 860, 767 = 2391; Arlen’s TV & Appliance 761, 820, 800 = 2381

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Terri Wild 222, 216, 199 = 637; Steph Steger 173, 179, 181 = 533; Rylie Kreager 181, 125, 211 = 577

THREE’S COMPANY LEAGUE BOWLING 11-11-21

Southside Tire #1 723, 705, 636 = 2064; Not Bobs 654, 683, 665 = 2002; Southside Tire #2 818, 763, 749 = 2330; Mepps 588, 707, 656 = 1951; Malliette Bus 624, 707, 638 = 1969; The New Guys 630, 656, 625 = 1911

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Nick Arrowood 300, 269, 247 = 816!!; Paul Bula 257, 258, 236 = 751; Chris Orgeman 250, 239, 204 = 693; Laurie Bastle 185, 160, 190 = 535

THURSDAY YOUTH BOWLING 11-4-21

Grant Praslowicz 261, 200, 234 = 695; Jack Steger 224, 245, 214 = 683; Luke Bastle 191, 222, 244 = 657; Ean Pery 158, 202, 197 = 557; Kelli Jo Kirsch 201, 231, 139 = 571; Julianna Maus 193, 171, 202 = 566; Katie Kirsch 180, 202, 183 = 565; Makala Beck 183, 206, 165 = 554; Marnie Kubacki 171, 141, 210 = 522; Ginny Praslowicz 172, 191, 178 = 541; Emma Beck 201, 158, 170 = 529