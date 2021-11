Area Bowling Scores for 11/29/21

THURSDAY YOUTH BOWLING 11-11-21

Jack Steger 215, 275, 235 = 725; Grant Praslowicz 236, 235, 226 = 697; John Lewis 160, 223, 213 = 596; Alec Knapkavage 201, 155, 217 = 573; Brady Rickeit 190, 174, 196 = 560; Katie Kirsch 158, 203, 197 = 558; Ginny Praslowicz 223, 131, 154 = 508; Kellie Jo Kirsch 156, 190, 176 = 522; Riley Guenthner 190, 203, 187 = 580

FRIDAY MIXED LEAGUE BOWLING 11-12-21

3 Jokers 932, 863, 908 = 2185; North Star 909, 925, 931 = 2765; IDK 916, 894, 1033 = 2843; Lakeland Furniture 824, 995, 1003 = 2822; The Inlaws 948, 951, 977 = 2876; Team Brian Pro Shop 917, 999, 949 = 2865

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Brian Mattmiller 181, 269, 258 = 708; Matt Steger 226, 233, 257 = 716; Norm Wild 222, 213, 157 = 592; Eugene Peters 205, 189, 182 = 576; Jason Schroeder 181, 210, 179 = 570; Steph Steger 161, 192, 238 = 591; Terri Wild 209, 171, 205 = 585; Shelley Jensen 169, 134, 256 = 559; Laurie Bastle 221, 152, 157 = 530; Mindy Walters 150, 169, 203 = 522; Kathy Bowman 167, 177, 192 = 536

THURSDAY AFTERNOON LADIES LEAGUE BOWLING 11-18-21

Strasser-Roller 762, 734, 707 = 2203; JR Enterprises 812, 697, 726 = 2235; Alley Cats 707, 736, 738 = 2181; Pin Spinners 711, 674, 725 = 2110; VP Racing Fuels 669, 699, 702 = 2070; Animals 696, 738, 769 = 2203

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jeanne Tatro 221, 148 147 = 516; June Tomany 197, 120, 160 = 477; Judy Beecher 149, 130, 171 = 450; Jeanne Tatro 221, June Tomany 197; Jean Guse 172; Judy Beecher 171

THREE’S COMPANY LEAGUE BOWLING 11-18-21

The New Guys 637, 693, 609 = 1939; Mepps 611, 621, 719 = 1951; Southside Tire #1 703, 751, 711 = 2165; Incredibowls 655, 681, 668 = 2004; Southside Tire #2 679, 734, 677 = 2090; Malliette Bus 661, 754, 584 = 1999; Not Bob’s 689, 683, 678 = 2050

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Nick Arrowood 235, 279, 208 = 722; Toby Dieck 238, 263, 243 = 744; Matt Steger 206, 204, 266 = 676; Chris Orgeman 230, 236, 223 = 689; Dennis Seis 193, 248, 242 = 683; Paul Bula 197, 204, 267 = 668; Laurie Bastle 188, 192, 143 = 523; Jennie Volkman 168, 159, 188 = 515

SATURDAY COUPLES BOWLING 11-20-21

Kind of Shady 925, 832, 884 = 2641; Wrecking Balls 978, 942, 921 = 2841; Not Bob’s 971, 870, 946 = 2787; Heart Breakers 984, 884, 845 = 2713; Potato Bugs 894, 899, 929 = 2722; Elton Eagles 816, 885, 952 = 2653

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 268, 234, 265 = 767; Toby Dieck 221, 248, 223 = 692; Ryan Shafranski 234, 223, 198 = 655; Paul Bula 236, 189, 195 = 620; Burt Volkman 168, 177, 232 = 577; Nick Sinkler 237, 141, 198 = 576; Amanda Burkhart 200, 209, 182 = 591; Meghan Anderson 206, 145, 150 = 501; Kristine Beran 186, 161, 144 = 491