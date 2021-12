Area Bowling Scores for 12/13/21

THURSDAY YOUTH BOWLING 11-18-21

Grant Praslowicz 202, 288, 234 = 724; Jack Steger 220, 203, 224 = 647; Riley Guenthner 190, 211, 209 = 610; John Lewis 203, 202, 191 = 596; Landen Mikkelson 205, 175, 137 = 517; Aleck Knapkavage 160, 230, 146 = 536; Brady Rickert 178, 188, 164 = 539; Katie Kirsch 178, 196, 212 = 586; Kelli Jo Kirsch 192, 154, 213 = 559; Marnie Kubacki 166, 234, 136 = 536; Makala Beck 178, 132, 213 = 523; Ginny Praslowicz 141, 139, 179 = 459; Julianna Maus 179, 152, 167 = 498; Emma Beck158, 159, 139 = 456

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY LEAGUE BOWLING 12-1-21

Tessmer Trucking 770, 785, 806 = 2361; The Nail Depot 830, 800, 873 = 2503; Rick’s 45 Roadhouse 843, 799, 847 = 2489; Gallenberg Farms 743, 851, 764 = 2358; Jenny’s House of Dogs 792, 748, 853 = 2393; Summ Bowlers 858, 874, 812 = 2544; H&R Block 838, 830, 829 = 2497; Helds Bar 812, 880, 789 = 2481; Arlen’s TV & Appliance 798, 799, 785 = 2382; Heart Breakers 791, 804, 793 = 2388; White Winter Winery 782, 811, 874 = 2467; North Star 813, 770, 819 = 2402; Queen Pins 803, 842, 789 = 2434

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jacki Fore 184, 180, 188 = 552; Jean Artz 166, 194, 177 = 537; Jenalea Berg 166, 156, 211 = 533; Kathy Wendt 163, 188, 170 = 521

THREE’S COMPANY THURSDAY LEAGUE BOWLING 12-2-21

Southside Tire #2 694, 653, 637 = 1984; Malliette Bus 637, 661, 633 = 1931; Not Bob’s 674, 735, 763 = 2172; The New Guys 598, 629, 571 = 1798; Southside Tire #1 647, 703, 714 = 2064; Mepps 741, 639, 609 = 1989; Incredibowls 637, 680, 633 = 1950

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Matt Steger 300, 223, 193 = 716; Jeff Bastle 239, 208, 201 = 648; Will Kubeny 212, 251, 212 = 675; Nick Arrowood 248, 255, 216 = 719; Paul Bula 209, 211, 225 = 645; Jon Desjarlais 226, 234, 205 = 665; Toby Dieck 224, 201, 198 = 623; David Huxtable 204, 237, 182 = 623

SATURDAY COUPLES LEAGUE BOWLING 12-4-21

Heart Breakers 881, 933, 895 = 2709; Elton Eagles 890, 884, 891 = 2665; Potato Bugs 872, 919, 899 = 2690; Wrecking Balls 967, 912, 966 = 2845; Kind of Shady 784, 871, 861 = 2526; Not Bob’s 810, 913, 898 = 2621

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Ryan Shafranski 246, 214, 254 = 714; Chris Orgeman 216, 235, 189 = 640; Ed Jesperson 202, 213, 204 = 619; Paul Bula 191, 204, 222 = 617; Colton Alft 222; Amanda Burkhart 206, 183, 236 = 625; Jennie Volkman 142, 170, 217 = 529; Kim Duchan 187, 173, 166 = 526; Jayne Bula 165, 174, 170 = 509