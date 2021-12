Area Bowling Scores for 12/27/21

THURSDAY YOUTH BOWLING 12-2-21

Brady Rickert 236, 234, 235 = 705; Riley Guenther 246, 211, 202 = 659; Grant Praslowicz 265, 211, 202 = 678; Julianna Maus 212, 225, 150 = 587; Katie Kirsch 200, 163, 191 = 554; Makala Beck 215, 160, 186 = 561; Ginny Praslowicz 167, 161, 208 = 536

FRIDAY MIXED LEAGUE BOWLING 12-10-21

North Star 991, 877, 914 = 2782; IDK 893, 991, 956 = 2840; 3 Jokers 850, 846, 895 = 2591; Team Brian Pro Shop 968, 931, 1067 = 2504; Lakeland Furniture 943, 1003, 923 = 2869; The Inlaws 970, 1012, 932 = 2914

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Brian Mattmiller 279, 286, 259 = 824; Eric Jensen 222, 201, 227 = 650; Norm Wild 195, 197, 256 = 648; Trevor McCarthy 186, 171, 251 = 608; Steph Steger 234, 171, 148 = 553; Terri Wild 181, 159, 204 = 544; Shelley Jensen 161, 189, 164 = 514

THURSDAY YOUTH BOWLING 12-16-21

Grant Praslowicz 266, 237, 267 = 770; Alec Knapkavage 160, 256, 236 = 652; Cody Nowak 192, 175, 279 = 646; Ean Perry 144, 222, 212 = 578; Jack Steger 179, 182, 225 = 586; John Lewis 226, 209, 178 = 613 (1st one); Landen Mikkelson 181, 156, 233 = 570; Kelli Jo Kirsch 191, 241, 171 = 603; Makala Beck 162, 215, 185 = 562; Marnie Kubacki 161, 122, 201 = 574

THURSDAY AFTERNOON LADIES LEAGUE BOWLING 12-16-21

JR Enterprises 787, 812, 711 = 2310; Strasser-Roller 727, 736, 797 = 2260; VP Racing Fuels 711, 752, 748 = 2211; Animals 703, 748, 631 = 2082; Pin Spinners 659, 680, 706 = 2045; Alley Cats 673, 675, 738 = 2086

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jeanne Tatro 213, 216, 160 = 589; Gail Remington 180, 161, 145 = 486; Kathie Baginskie 151, 152, 178 = 481; Candy Gress 147, 180, 151 = 478; Jeanne Tatro, 216, 213; Gail Remington 180; Candy Gress 180; Kathie Baginski 178

THREE’S COMPANY THURSDAY LEAGUE BOWLING 12-16-21

Not Bob’s 677, 695, 692 = 2064; Southside Tire #2 622, 578, 601 = 1801; Incredibowls 662, 696, 683 = 2041; The New Guys 609, 639, 658 = 1906; Malliette Bus 633, 708, 725 = 2066; Southside Tire #1 650, 678, 583 = 1911; Mepps 676, 767, 681 = 2124

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 258, 235, 216 = 709; Matt Steger 256, 198, 203 = 657; Nick Arrowood 256, 191, 201 = 648; Will Kubeny 236, 185, 238 = 639; Toby Dieck 217, 225, 197 = 639; Maria Beilke 161, 200, 167 = 528

SATURDAY COUPLES LEAGUE BOWLING 12-18-21

Potato Bugs 909, 843, 945 = 2697; Not Bobs 882, 851, 878 = 2611; Heart Breakers 902, 853, 898 = 2653; Kind of Shady 925, 922, 841 = 2695; Elton Eagles 852, 905, 899 = 2656; Wrecking Balls 926, 919, 905 = 2792

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Ryan Shafranski 207, 212, 214 = 633; Ed Jesperson 170, 191, 263 = 624; Paul Bula 203, 183, 222 = 608; Nick Sinkler 213, 216, 187 = 616; Amanda Burkhart 222, 222, 199 = 643; Jennie Volkman 203, 155, 199 = 557