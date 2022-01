Area Bowling Scores for 1/10/22

THREE’S COMPANY THURSDAY LEAGUE BOWLING 12-23-21

Southside Tire #1 725, 663, 759 = 2147; Mepps 723, 693, 719 = 2135; Malliette Bus 676, 676, 673 = 2025; Incredibowls 671, 695, 687 = 2053; Southside Tire #2 677, 677, 644 = 1998; Not Bobs 716, 661, 644 = 2021; New Guys 637, 768, 661 = 2066

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Matt Steger 267, 247, 237 = 751; Toby Dieck 238, 257, 217 = 712; Chris Orgeman 278, 232, 213 = 723; Will Kubeny 254, 217, 214 = 685; Dave Huxtable 269; Laurie Bastle 213, 171, 151 = 535

THURSDAY YOUTH LEAGUE BOWLING 12-23-21

Brady Rickert 180, 267, 237 = 684; Alec Knapkavage 203, 242, 205 = 650; Jack Steger 186, 201, 262 = 649; Grant Praslowicz 187, 226, 227 = 640; John Lewis 223, 214, 196 = 633; Landen Mikkelson 215, 189, 183 = 587; Katie Kirsch 195, 200, 277 = 672; Ginny Praslowicz 199, 228, 216 = 643; Krista Beck 155, 162, 197 = 574; Julianna Maus 168, 143, 202 = 513; Kelli Jo Kirsch 168, 208, 153 = 529; Makela Beck 161, 162, 182 = 505; Cooper Rickert 194, 172, 174 = 540; Zander Zwirschitz 140, 171, 220 = 531

THREE’S COMPANY THURSDAY LEAGUE BOWLING 12-30-21

Not Bob’s 656, 629, 609 = 1894; Mepps 627, 634, 676 = 1937; Southside Tire #1 660, 609, 643 = 1962; Southside Tire #2 684, 716, 629 = 2029; The New Guys 640, 615, 570 = 1525; Incredibowls 621, 605, 663 = 1889; Malliette Bus 677, 685, 644 = 2006

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 247, 247, 228 = 722; Paul Bula 202, 300, 139 = 641; Nick Arrowood 226, 234, 246 = 706; Matt Steger 216, 216, 225 = 657; Toby Dieck 246, 221, 171 = 638; Will Kubeny 192, 204, 269 = 665

THURSDAY AFTERNOON LADIES LEAGUE BOWLING 12-30-21

Alley Cats 731, 667, 789 = 2187; Animals 686, 681, 703 = 2070; Strasser-Roller 676, 707, 659 = 2042; VP Racing Fuels 685, 791, 651 = 2127; JR Enterprises 627, 749, 687 = 2063; Pin Spinners 736, 669, 645 = 2050

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Zoe Orgeman 182, 222, 169 = 573; Jean Walker 161, 158, 158 = 477; Jan Meyer 165, 157, 155 = 477; Zoe Oreman 222; Jeanne Tatro 200; Katrina Seis 183

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY LEAGUE BOWLING 12-29-21

Tessmer Trucking 822, 810, 772 = 2404; Gallenberg Farms 800, 737, 762 = 2299; The Nail Depot 780, 894, 805 = 2479; Summ Bowlers 862, 805, 868 = 2536; Rick’s 45 Roadhouse 785, 776, 868 2429; Queen Pins 786, 806, 869 = 2461; Jenny’s House of Dogs 770, 805, 736 = 2311; Heart Breakers 774, 760, 751 = 2285; Held’s Bar 899, 796, 898 = 2593; H&R Block 756, 784, 762 = 2302; White Winter Winery 780, 773, 820 = 2373; Arlen’s TV & Appliance 805, 760, 737 = 2302; North Star 794, 806, 782 = 2382

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Rylie Kreager 225, 145, 201 = 571; Jennie Volkman 177, 195, 173 = 545; Jeanne Tatro 161, 203, 170 = 534; Kathy Wendt 144, 173, 213 = 530; Jeanlea Berg 210, 128, 190 = 528