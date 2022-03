Area Bowling Scores for 3/28/22

Will Kubeny 300 game - Three's Company Bowling League 3/17/22

SATURDAY COUPLES BOWLING LEAGUE FOR 2-12-22

Elton Eagles 923, 975, 905 = 2803; Potato Bugs 909, 897, 950 = 2756; Kind of Shady 913, 980, 884 = 2777; Wrecking Balls 893, 904, 949 = 2746; Not Bobs 878, 888, 881 = 2647; Heart Breakers 928, 923, 852 = 2703

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 238, 235, 279 = 752; Nick Sinkler 233, 279, 191 = 703; Paul Bula 178, 237, 223 = 638; Colton Alft 172, 234, 204 = 610; Burt Volkman 244; Jeff Poff 189, 184, 179 = 552

THREE’S COMPANY THURSDAY BOWLING LEAGUE FOR 2-17-22

The New Guys 647, 653, 744 = 2044; Incredibowls 660, 656, 735 = 2051; Malliette Bus 686, 683, 715 = 2084; Southside Tire #1 640, 666, 652 = 1958; Southside Tire #2 685, 619, 607 = 1911; Not Bobs 660, 593, 701 = 1954; Mepps 645, 677, 651 = 1973

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Will Kubeny 248, 239, 249 = 736; Toby Dieck 220, 237, 257 = 714; Nick Arrowood 278, 182, 190 = 650; Minnie Steger 139, 171, 243 = 553

THREE’S COMPANY THURSDAY BOWLING LEAGUE FOR 2-24-22

Mepps 624, 654, 690 = 1968; Southside Tire #2 679, 684, 649 = 2012; Not Bobs 628, 676, 676 = 1980; Southside Tire #1 685, 655, 748 = 2088; Incredibowls 653, 705, 688 = 2046; The New Guys 619, 645, 684 = 1948; Malliette Bus 696, 798, 697 = 2191

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 243, 224, 279 = 746; Matt Steger 247, 268, 236 = 751; Will Kubeny 248, 222, 258 = 728; Jennifer Summ 171, 181, 157 = 513 1st one

SATURDAY COUPLES BOWLING LEAGUE FOR 2-26-22

Heart Breakers 930, 941, 939 = 2810; Wrecking Balls 960, 831, 885 = 2676; Not Bobs 909, 895, 946 = 2750; Elton Eagles 862, 951, 919 = 2732; Potato Bugs 836, 791, 927 = 2554; Kind of Shady 865, 866, 888 = 2619

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Brandon Berg 245, 192, 205 = 642; Chris Orgeman 227, 174, 195 = 596; Paul Bula 222, 235, 181 = 638; Colton Alft 160, 227, 208 = 595; Larry Welch 168, 184, 213 = 565; Jennie Volkman 187, 184, 183 = 554; Zoe Orgeman 193, 170, 190 = 553; Jenalea Berg 197, 166, 158 = 521

THREE’S COMPANY THURSDAY BOWLING LEAGUE FOR 3-3-22

Incredibowls 667, 696, 704 = 2067; Southside Tire #1 631, 765, 671 = 2067; Mepps 637, 729, 696 = 2062; The New Guys 668, 684, 672 = 2024; Not Bobs 737, 718, 777 = 2232; Malliette Bus 684, 609, 753 = 2046; Southside Tire #2 631, 638, 611 = 1880

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Toby Dieck 233, 201, 256 = 720; Jon Desjarlais 205, 220, 279 = 704; Matt Steger 183, 267, 238 = 688; Chris Orgeman 201, 258, 226 = 685; Minnie Steger 211, 257, 215 = 683

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY LEAGUE BOWLING 3-16-22

Gallenberg Farms 809, 831, 825 = 2565; Jenny’s House of Dogs 805, 906, 807 = 2518; Queen Pins 750, 831, 844 = 2428; Arlen’s TV & Appliance 859, 844, 838 = 2541; Summ Bowlers 868, 769, 869 = 2506; Heartbreakers 776, 860, 837 = 2474; Held’s Bar 818, 792, 882 = 2492; The Nail Depot 769, 798, 832 = 2398; H&R Block 876, 826, 890 = 2592; North Star 736, 805, 771 = 2312; Rick’s 45 Roadhouse 913, 790, 921 = 2624; White Winter Winery 741, 812m 844 = 2397; Tessmer Trucking 725, 766, 806 = 2297

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Ashley Kreager 254, 206, 3=258 = 718; Kathy Wendt 242, 202, 178 = 622; Rylie Kreager 199, 179, 206 = 584; Terri Wild 173, 189, 215 = 577; Jenalea Berg 187, 148, 192 = 527; Jamee Doucette 118, 173, 216 = 507; Jean Artz 153, 175, 175 = 503

THREE’S COMPANY THURSDAY BOWLING LEAGUE FOR 3-17-22

Southside Tire #1 581, 612, 669 = 1862; Malliette Bus 612, 568, 606 = 1782; Mepps 684, 683, 737 = 2104; Southside Tire #2 685, 716, 673 = 2024; The New Guys 553, 650, 742 = 1945; Incredibowls 606, 641, 655 = 1902; Not Bobs 572, 660, 675 = 1907

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Will Kubeny 268, 256, 300 = 824 1st 300 & 824 as an adult bowler!; Toby Dieck 165, 235, 279 = 679

FRIDAY MIXED BOWLING LEAGUE FOR 3-18-22

3 Jokers 806, 838, 820 = 2464; The Inlaws 910, 896, 953 = 2759; North Star 868, 889, 907 = 2664; Lakeland Furniture 862, 832, 921 = 2615; IDK 870, 875, 974 = 2719; Team Brian Pro Shop 921, 883, 981 = 2785

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Brian Mattmiller 220, 247, 289 = 756; Norm Wild 223, 182, 234 = 639; Kathy Bowman 170, 159, 200 = 529; Terri Wild 178, 148, 192 = 518