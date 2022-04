Area Bowling Scores for 4/25/22

Will Kubeny's 2nd 300 game on April 7, 2022

SATURDAY COUPLES BOWLING LEAGUE FOR 3-12-22

Potato Bugs 973, 974, 873 = 2820; Not Bobs 927, 810, 928 = 2665; Heartbreakers 886, 945, 898 = 2729; Kind of Shady 900, 884, 837 = 2621; Elton Eagles 874, 954, 888 = 276; Wrecking Balls 841, 870, 872 = 2585

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Will Kubeny 203, 279, 237 = 719; Ed Jesperson 243, 238, 183 = 664; Paul Bula 197, 201, 226 = 624; Jenalea Berg 179, 130, 212 = 521

FRIDAY MIXED BOWLING LEAGUE FOR 3-18-22

3 Jokers 806, 838, 820 = 2464; The Inlaws 910, 896, 953 = 2759; North Star 868, 889, 907 = 2664; Lakeland Furniture 862, 832, 921 = 2615; IDK 870, 875, 974 = 2719; Team Brian Pro Shop 921, 883, 981 = 2785

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Brian Mattmiller 220, 247, 289 = 756; Norm Wild 223, 182, 234 = 639; Kathy Bowman 170, 159, 200 = 529; Terri Wild 178, 148, 192 = 518

SATURDAY COUPLES BOWLING LEAGUE FOR 3-26-22

Kind of Shady 958, 968, 928 = 2854; Elton Eagles 817, 887, 831 = 2535; Wrecking Balls 1005, 1013, 869 = 2887; Not Bobs 1005, 897, 766 = 2868; Hearbreakers 812, 904, 823 = 2539; Potato Bugs 1016, 919, 926 = 2861

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 279, 243, 276 = 748; Brandon Berg 258, 204, 236 = 698; Nick Sinkler 280, 213, 203 = 696; Ed Jesperson 255, 213, 160 = 628; Jeff Sinkler 203, 192, 185 = 580; Jenalea Berg 176, 269, 102 = 547; Kristine Beran 200, 160, 167 = 527

FRIDAY MIXED BOWLING LEAGUE FOR 4-1-22

IDK 865, 847, 851 = 2563; Team Brian Pro Shop 890, 947, 920 = 2757; The Inlaws 998, 892, 926 = 2816; North Star 899, 986, 863 = 2748;

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Brian Mattmiller 215, 248, 243 = 706; Norm Wild 215, 228, 235 = 678; Matt Steger 215, 247, 185 = 647; Steph Steger 137, 225, 203 = 565; Terri Wild 174, 176, 167 = 517; Amy Peters 177, 159, 169 = 505; Kathy Bowman 190, 155, 158 = 503

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY LEAGUE BOWLING 4-6-22

Tessmer Trucking 754, 760, 783 = 2337; Heart Breakers 797, 803, 796 = 2396; White Winter Winery 863, 838, 821 = 2522; Rick’s 45 Roadhouse 784, 848, 848 = 2480; The Nail Depot 848, 782, 759 = 2389; North Star 843, 860, 818 = 2521; Jenny’s House of Dogs 795, 857, 848 = 2500; H&R Block 809, 832, 836 = 2477; Summ Bowlers 836, 832, 801 = 2469; Held’s Bar 807, 867, 856 = 2530; Queen Pins 766, 878, 783 = 2427; Arlen’s TV & Appliance 784, 818, 827 = 2429; Gallenberg Farms 781, 828, 713 = 2322

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jacki Fore 233, 184, 179 = 596; Ashlea Kreager 161, 197, 235 = 593; Rylie Kreager 200, 212, 140 = 552; Jamee Doucette 181, 222, 129 = 532; Jennie Volkman 158, 157, 215 = 530; Kathy Wendt 158, 195, 175 = 528; Kristen Mattmiller 193, 151, 182 = 526; Jean Artz 173, 176, 151 = 500; Jenalea Berg 173, 170, 166 = 509

THREE’S COMPANY THURSDAY BOWLING LEAGUE FOR 4-7-22

Southside Tire #1 605, 705, 632 = 1942; Southside Tire #2 591, 639, 683 = 1913; Not Bobs 610, 663, 676 = 1949; Mepps 687, 793, 745 = 2225; Malliette Bus 617, 655, 634 = 1906; Incredibowls 709, 620, 681 = 2010; The New Guys 579, 620, 618 = 1917

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Will Kubeny 218, 300 (#2), 279 = 797; Chris Orgeman 236, 246, 248 = 730; Toby Dieck 254, 223, 193 = 670; Nick Arrowood 189, 277, 202 = 668; Minnie Steger 219, 182, 253 = 654 (1st one); Jennie Volkman 149, 183, 168 = 500; Laurie Bastle 214

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY LEAGUE BOWLING 4-13-22

The Nail Depot 897, 829, 812 = 2538; Gallenberg Farms 882, 805, 848 = 2535; Tessmer Trucking, 764, 749, – = -; North Star 867, 921, 902 = 2690; H&R Block 781, 811, 888 = 2480; Rick’s 45 Roadhouse 846, 880, 742 = 2468; Held’s Bar 856, 772, 853 = 2481; Arlen’s TV & Appliance 861, 922, 798 = 2581; Summ Bowlers 747, 764, 844 = 2355; Jenny’s House of Dogs 816, 818, 770 = 2404; Queen Pins 835, 865, 928 = 2628

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jacki Fore 236, 250, 212 = 698; Jeanne Tatro 165, 214, 211 = 590; Kristen Mattmiller 206, 172, 185 = 563; jenalea Berg 155, 150, 225 = 530; Kathy Wendt 161, 225, 156 = 542; Debbie Zahn 125, 224, 186 = 535; Jennie Volkman 212, 149, 158 = 519

THREE’S COMPANY THURSDAY BOWLING LEAGUE FOR 4-14-22

The New Guys 728, 656, 699 = 1953; Malliette Bus 617, 672, 663 = 1952; Mepps 655, 626, 569 = 1851; Southside Tire #2 647, 628, 568 = 1843; Not Bobs 680, 628, 721 = 2029; Southside Tire #1 613, 655, 674 = 1942; Incredibowls 622, 587, 568 = 1777

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 205, 240, 255 = 705; Toby Dieck 235, 200, 238 = 673; Nick Arrowood 229, 202, 174 = 605; Will Kubeny 216, 198, 193 = 607; Jennie Volkman 150, 171, 187 = 508; Laurie Bastle 177, 161, 145 = 483