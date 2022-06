Unified School District of Antigo Staff Recognition

The Unified School District of Antigo recently held their staff appreciation social at Timber Haven in Polar.

Employees with 10 years of service attending were: Mary Fuchs, Anita Mattek, Heidi Depies, Laurie Meronk & Holly Webb

Below is the list of milestones for employees in the past three years:

10 years of service: 2019-2020 – Heidi Depies, Laurie Meronk, Holly Webb; 2020-2021 – Raymond Churchill, Betsy Frey-Neufeld, Amy Gregurich, Scott Hamilton, Andrea Kohler, Tiffany Thomae; 2021-2022 – Mary Fuchs, Annette Marciniak, Justin Markgraf, Anita Mattek, Shannon Schultz, Kimberly Zielinski.

15 years of service: 2019-2020 – Linda Darr, Jason Gums, Jamie Nelson; 2020-2021 – Kelly Derlein, Abby Mattek; 2021-2022 – Ashley Darr, Leslie Madrzak, Tom Schofield, Darcie Washatko, Lynn Wheeler, Ben Wilhelm.

Employees with 15 years of service attending were: Abby Mattek & Kelly Derlein

20 years of service: 2019-2020 – Michelle Arlen, Deborah Bauer, Jason Fuehrer, Gay Seidl; 2020-2021 – August Belling, Michael Blood, Stacy Fermanich, Teresa Fredrick, Keith Kamps, Mary Ponasik, Tim Prunty, Kathryn Zblewski; 2021-2022 – Rhonda Clark, Alex Kohler, Angeline Remington.

Employees with 20 years of service attending were: Tim Prunty, Rhonda Clark & Stacy Fermanich

25 years of service: 2019-2020 – Thomas Beattie, Jamie Falk, Randall King, Renee Smith, Amy Jay Weix, Lynn Czerneski; 2020-2021 – Shelby Drabek, James Hitz, Peggy O’Dell, Heather Roberts; 2021-2022 – Joanne Degner, Joanie Fisher, Julie Tarras.

Employees with 25 years of service attending were: Joannie Fisher & Julie Tarras

30 or more years of service: Lori Leiterman, David Curran, Marcia Buker, Mark Kautza, Kathy Rusch, Cynthia Tyler, Ann Kleinschmidt, Mary Umland, Carla Fischer, James Kondzela, Pamela McAuly, Claire Herron, Renee Nedden, Mary Young, Heather McCann, Laura Palmer, Jamie Kirsch, Peter Lewandowski, Tina Chroge, Rochelle Schielke, Thomas Zamzow, Cindy Houdek, Kevin Kubacki, Jennifer Monk, Sara Schlieve, Traci Smith, Ann Anderson.

Employees with 30 years of service & over attending were: Tom Zamzow, Rochelle Schielke, Pete Lewandowski, Sara Schlieve, Traci Smith, Laura Palmer & Claire Herron

We would also like to congratulate our retirees from the past 3 years:

2019-2020 – Kate Raab, John Schimmels; 2020-2021 – Mary Below, Rick Block, Lila Gallenberg, Leanne Hendrickson, Helen Igl, Cindy Martin, John Nedden, Jack Novak, Deb Waldvogel, Linda Waldvogel, Cyndie Walrath, Pam Woods; 2021-2022 – Jennifer Behm, David Curran, Linda Darr, Joanne Degner, Bonnie Dehart, Claire Herron, David Hickman, Lawrence Jicinsky, Randall King, Kenneth Kolpack, Heather Roberts, Lori Robinson, Donna Stancato, Mary Young. Thank you all for your service!