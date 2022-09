FOR THE ANTIGO TIMES

PACELLI – 7, ANTIGO – 0,



Singles:

No. 1 – Lauren Loesl, Pacelli def. Sierra Oelke, ANTIGO , 3-6 , 7-6 (5), 1-0 ;

No. 2 – Alaina Sbonik, Pacelli def. Jacqueline Belling, ANTIGO , 6-2 , 6-0 , -;

No. 3 – Cabrini Brandl, Pacelli def. Hailey Warren, ANTIGO , 7-6 (4), 6-1 , -;

No. 4 – Samantha Schoepke, Pacelli def. Evie Trabant-mckenna , ANTIGO , 6-4 , 6-3 , -;



Doubles:

No. 1 – Julia Storch, Pacelli – Amelia Jacoby, Pacelli def. Molly Neufeld, ANTIGO – Elena Bussiere, ANTIGO , 6-0 , 6-1 , -;

No. 2 – Julie Milbauer, Pacelli – Anabelle Arnold, Pacelli def. Anna Vandeweerd, ANTIGO – Julia Volpentesta, ANTIGO , 6-2 , 6-1 , -;

No. 3 – Shannon Lepak, Pacelli – Lucy Gwidt, Pacelli def. Hailey Burhop, ANTIGO – Haven Baumgartner , ANTIGO , 6-0 , 6-0 , -;