AREA BOWLING SCORES FOR 10-3-22

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 9-14-22

Summ Bowlers 798, 873, 758 = 2429; H&R Block 815, 828, 789 = 2432; Arlen’s TV & Appliance 750, 854, 828 = 2432; Off Sides 857, 799, 773 = 2429; Queen Pins 854, 740, 841 = 2435; Heart Breakers 776, 825, 826 = 2462; Gallenberg Farms 805, 832, 792 = 2429; The Nail Depot 845, 727, 833 = 2405; Tessmer Trucking 798, 798, 826 = 2422; Helds Bar 862, 752, 826 = 2440; Jenny’s House of Dogs 768, 816, 840 = 2424; White Winter Winery 806, 776, 839 = 2421

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Ashlea Kreager 212, 168, 165 = 545, Terri Wild 167, 171, 212 = 550; Jamee Doucette 167, 205, 164 = 536; Jeanne Tatro 186, 156, 179 = 521; Jennifer Kressin 170, 160, 174 = 504; Rylie Kreager 181, 147, 174 = 502

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING LEAGUE BOWLING 9-21-22

Off Sides 785, 808, 784 = 2377; Queen Pins 807, 812, 838 = 2457; Heart Breakers 868, 872, 878 = 2527; H&R Block 766, 842, 842 = 2450; White Winter Winery 758, 734, 736 = 2228; Arlen’s TV & Appliance 811, 764, 830 = 2405; Tessmer Trucking 757, 771, 891 = 2419; Jenny’s House of Dogs 890, 733, 784 = 2407; Summ Bowlers 845, 807, 828 = 2480; Gallenberg Farms 806, 803, 801 = 2410; Helds Bar 781, 816, 830 = 2427; The Nail Depot 771, 760, 713 = 2244

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Kristen Mattmiller 217, 166, 179 = 562; Jenalea Berg 193, 151, 180 = 524; Terri Wild 180, 182, 158 = 520; Jeanne Tatro 128, 194, 191 = 513

THREE’S COMPANY THURSDAY LEAGUE BOWLING 9-22-22

Southside Tire #2 693, 620, 756 = 2069; Ballerz 659, 689, 648 = 1996; 2 Guys & A Girl 708, 703, 611 = 2022; Mepps 669, 621, 695 = 1985; The Keglers 682, 837, 697 =2216; Not Bob’s 662, 664, 722 = 2048; Schoolhouse Bar 686, 681, 594 = 1961; U.C. Me Rollin 642, 683, 597 = 1922; Southside Tire #1 660, 551, 604 = 1815; Malliette Bus 627, 694, 625 = 1946

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Corey Hiester 226, 246, 212 = 684; Dennis Dziamarski 1911, 267, 189 = 647; Paul Bula 171, 179, 265 = 615; Jennie Volkman 178, 170, 171 = 519; Ashley Donovan 197, 160, 152 = 509