Bowling League Scores

Northland Ladies – Wednesday, December 21st

H&R Block 729, 910, 902 = 2511; Tessmer Trucking 786, 851, 871 = 2508; White Winter Winery 806, 792, 841 = 2439; Gallenberg Farms 743, 781, 786 = 2310; Arlens TV & Appliance 782, 781, 792 = 2355; Summ Bowlers 830, 822, 853 = 2505; The Nail Depot 766, 816, 841 = 2423; Queen Pins 899, 866, 852 = 2617; Off Sides 824, 880, 807 = 2511; Helds Bar 836, 783, 846 = 2465; Heart Breakers 815, 768, 812 = 2395; Jenny’s House of Dogs 840, 818, 826 = 2484

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Ashlea Kreager 150, 235, 223 = 608; Jenalea Berg 175, 183,168 = 526; Jeanne Tatro 179, 158, 173 = 510; Jennie Volkman 180, 173, 159 = 512; Rylie Kreager 144, 158, 203 = 505; Jennifer Kressin 174, 177, 161 = 512

Three’s Company – Thursday, December 22nd

The Keglers 631, 623, 725 = 1895; WRLO Classic Rockers 679, 683, 622 = 1984; Not Bobs 729, 629, 709 = 2067; Schoolhouse Bar 682, 666, 666 = 2014; Southside Tire #2 695, 729, 689 = 2113; U.C. Me Rollin 638, 677, 727 = 2042; Ballerz 711, 693, 677 = 2055; Southside Tire #1 663, 687, 622 = 1978; 2 Guys & A Girl 658, 653, 702 = 2013; Malliette Bus 610, 678, 670 = 1958

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Toby Dieck 268, 238, 212 = 718; Chris Orgeman 248, 225, 257 = 730; Brandon Berg 257, 241, 197 = 695; Will Kubeny 232, 185, 265 = 682; Paul Bula 204, 236, 226 = 666; Ashley Donovan 221, 215, 190 = 626; Laurie Bastle 176, 186, 147 = 509; Ed Jesperson 198, 204, 231 = 633; Nick Rekowski 179, 234, 203 = 616

Friday Mixed – Friday, December 23rd

Marshall trucking #1 886, 890, 926 = 2702; No Clue 843, 932, 915 = 2690; Team PBR 938, 924, 900 = 2762; IDK 908, 1016, 973 = 2897; BOB 873, 797, 943 = 2613; Bank 884, 887, 849 = 2620; Marshall Trucking #2 855, 857, 890 = 2602; North Star 869, 881, 914 = 2662; Team Brian Pro Shop 937, 907, 806 = 2650

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Steph Steger 189, 212, 216 = 617; Kristen Mattmiller 236, 142, 172 = 550; Shelley Jensen 166, 196, 153 = 515; Brian Mattmiller 279, 247, 192 = 718; Brandon Berg 235, 182, 267 = 684; Trevor McCarthy 245, 204, 180 = 609

Saturday Couples – Saturday, December 24th

Not Bobs 927, 804, 990 = 2721; Bi Polar Rollers 891, 875, 984 = 2750; Kind of Shady 981, 952, 876 = 2809; Heart Breakers 878, 932, 970 = 2780; 4 Strikes 940, 882, 894 = 2716; Potato Bugs 831, 886, 882 = 2599

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Shane Gollnick 223, 225, 249 = 697; Paul Bula 238, 182, 254 = 674; Toby Dieck 179, 245, 222 = 646; Christina Tessmer 215, 179, 177 = 571; Jayne Bula 145, 189, 178 = 512; Diane Gollnick 170, 179, 155 = 504