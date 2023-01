The Antigo Bowling Teams

Sunday, December 18th at Dale’s Weston Lanes

Girls Varsity

Match 1 vs DC Everest

Win 8-1 Average: 176.11

Top Bowlers: Julianna Maus, Makala Beck, Katie Kirsch

Match 2 vs Rhinelander

Win 9-0 Average 159.56

Top Bowlers: Makala Beck, Katie Kirsch

Girls JV

Match 1 vs Bye

Win 6-3 Average: 163.78

Top Bowlers: Virginia Praslowicz, Kellijo Kirsch

Match 2 vs Spash JV

Lost 1-8 Average: 152.44

Top Bowlers: Virginia Praslowicz, Kellijo Kirsch

Boys Varsity

Match 1 vs Wittenberg

Win 7-2 Average: 227

Top Bowlers: Alec Knapkavage, Jack Steger, Luke Bastle, Johnny Lewis

Match 2 vs Bye

Win 9-0 Average: 205

Top Bowlers: Jack Steger, Johnny Lewis, Luke Bastle

Boys JV

Match 1: Lost 0-9; Top Bowler: Korbin Schroepfer

Match 2: Lost 0-9; Top Bowler: Connor Umland

Middle School

AMS #1: Win 6-3; Top Bowlers: Cooper Rickert, Dominic Desjarlais

AMS #2: Loss 3-6; Top Bowlers: Danny Maus, David Berg, Krista Becks

AMS #3: Loss 0-9; Top Bowlers: Kye Leman, Henry Andrashko

All Teams bowl again on Sunday, January 8th.