Area Bowling Scores for 11/23/20

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 11-11-20

Summ Bowlers 812, 816, 831 = 2459; Gutter Gils 847, 852, 803 = 2502; White Winter Winery 830, 925, 831 = 2586; Held’s Bar 882, 829, 818 = 2539; Arlen’s TV & Appliance 790, 797, 863 = 2456; Heart Breakers 849, 722, 779 = 2350; Tessmer Trucking 782, 814, 840 = 2436; Gallenberg Farms 957, 809, 785 = 2551; Rick’s 45 Roadhouse 801, 792, 778 = 2371; H&R Block 784, 796, 806 = 2386; The Nail Depot 739, 826, 836 = 2401; Jenny’s House of Dogs 744, 784, 790 = 2318

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Kathy Wendt 187, 176, 161 = 524; Melissa Baker 222, 208, 140 = 570; Jamee Doucette 196, 173, 134 = 503; Terri Wild 182, 152, 181 = 515; Rose Ward 140, 195, 175 = 510; Rylie Kreager 205, 167, 193 = 565; Jennie Volkman 182, 172, 197 = 551; Rose Summ 188, 184, 149 = 531; Jacki Fore 212, 170, 149 = 531

SATURDAY COUPLES BOWLING 11-14-20

Elton Eagles 795, 928, 952 = 2675; The Inlaws 884, 860, 943 = 2687; 3 Jokers 901, 991, 941 = 2833; Heart breakers 889, 953, 983 = 2825; Kind of Shady 827, 919, 871 = 2617; North Star 884, 850, 903 = 2637; IDK 879, 887, 878 = 2644; Not Bobs 907, 955, 907 = 2769; Team Brian Pro Shop 982, 875, 1023 = 2880; Hot Rods 875, 830, 874 = 2579; Lakeland Furniture 964, 858, 887 = 2709; No Clue 874, 901, 840 = 2615; Potato Bugs 819, 822, 890 = 2531; Wrecking Balls 889, 897, 939 = 2725

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Paul Bula 161, 236, 215 = 612; Matt Steger 204, 181, 237 = 622; Dave Steger Jr. 247, 256, 242 = 745; Brian Mattmiller 279, 233, 247 = 759; Chris Orgeman 214, 176, 255 = 645; Ryan Shafranski 213, 245, 181 = 639; Jayne Bula 215, 136, 205 = 556; Laurie Bastle 169, 193, 150 = 512; Jennie Volkman 157, 188, 158 = 503; Minnie Steger 177, 151, 236 = 564; Melissa Baker 211, 162, 157 = 530