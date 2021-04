Area Bowling Scores for 4/19/21

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY NIGHT LEAGUE BOWLING 4-7-21

Arlen’s TV & Appliance 803, 833, 837 = 2473; Gutter Girls 859, 844, 862 = 2565; The Nail Depot 819, 817, 832 = 2468; Held’s Bar 913, 838, 873 = 2624; White Winter Winery 822, 828, 889 = 2539; Tessmer Trucking 833, 905, 837 = 2575; Heart Breakers 754, 824, 823 = 2407; H&R Block 751, 819, 893 = 2463; Jenny’s House of Dogs 917, 751, 778 = 2446; Gallenberg Farms 726, 773, 768 = 2267; Rick’s 45 Roadhouse 813, 767, 804 = 2384; Summ Bowlers 824, 849, 900 = 2573

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Kathy Wendt 213, 164, 201 = 578; Jenalee Berg 192, 180, 200 = 572; Jeanne Tatro 156, 204, 212 = 572; Steph Steger 136, 203, 203 = 542; Jennifer Kressin 181, 172, 177 = 530; Kathy McCarthy 127, 216, 179 = 522; Jacki Fore 140, 171, 203 = 514; Rose Ward 224

SATURDAY COUPLES BOWLING 4-10-21

Team Brian Pro Shop 896, 943, 989 = 2828; The Inlaws 915, 887, 822 = 2624; Potato Bugs 952, 964, 906 = 2822; Heart Breakers 904, 930, 893 = 2727; North Star 910, 802, 950 = 2662; IDK 939, 919, 941 = 2799; No Clue 756, 828, 814 = 2398; Elton Eagles 903, 911, 988 = 2802; 3 Jokers 983, 863, 842 = 2688; Lakeland Furniture 959, 856, 895 = 2710; Kind of Shady 916, 886, 817 = 2619; Hot Rods 855, 875, 838 = 2568; Not Bobs 825, 876, 818 = 2519; Wrecking Balls 945, 955, 930 = 2830

INDIVIDUAL HIGH GAME OR SERIES

Brian Mattmiller 258, 279, 259 = 796; Nick Arrowood 233, 279, 195 = 707; Matt Steger 300 (1st one), 224, 177 = 701; Norm Wild 204, 199, 230 = 633; Ed Jesperson 219, 227, 191 = 637; Paul Bula 227, 220, 174 = 621; Eric Jensen 186, 200, 235 = 621; Ryan Shafranski 215, 238, 202 = 655; Chris Orgeman 201, 214, 204 = 619; Amanda Burkhart 246, 203, 234 = 683; Terri Wild 171, 177, 216 = 564; Tina Ewert 162, 160, 191 = 5132; Zoe Orgeman 168, 185, 175 = 528