Area Bowling Scores for 4/11/22

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY LEAGUE BOWLING 3-23-22

Rick’s 45 Roadhouse 823, 793, 835 = 2451; Summ Bowlers 896, 797, 840 = 2533; The Nail Depot 824, 796, 826 = 2446; Heart Breakers 880, 846, 812 = 2538; White Winter Winery 803, 803, 810 = 2416; Jenny’s House of Dogs 825, 837, 801 = 2463; Arlen’s TV & Appliance 892, 775, 895 = 2562; North Star 846, 838, 868 = 2552; Queen Pins 791, 792, 763 = 2346; Tessmer Trucking 846, 750, 818 = 2414; Held’s Bar 859, 830, 772 = 2461; Gallenberg Farms 752, 789, 753 = 2294; H&R Block 796, 923, 815 = 2534

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jacki Fore 202, 194, 207 = 603; Ashlea Kreager 193, 190, 188 = 571; Rylie Kreager 208, 161, 202 = 571 (sisters tie); Kathy Wendt 169, 180, 203 = 552; Meghan Anderson 203, 181, 158 = 542; Terri Wild 171, 188, 183 = 542; Jeanne Tatro 201, 166, 155 = 522; Steph Steger 194, 180, 160 = 534; Karen McCarthy 175, 150, 191 = 516; Terri Stift 209, 134, 160 = 503; Jean Artz 159, 176, 175 = 510; Jennifer Kressin 171, 194, 164 = 529; Jenalea Berg 168, 168, 187 = 523

THREE’S COMPANY THURSDAY BOWLING LEAGUE FOR 3-24-22

The New Guys 627, 615, 566 = 1808; Incredibowls 623, 637, 617 = 1877; Southside Tire #2 644, 709, 588 = 1941; Not Bobs 705; 647, 739 = 2091; Mepps 648, 704, 718 = 2070; Southside Tire #1 724, 620, 719 = 2063; Malliette Bus 587, 695, 588 = 1870

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Will Kubeny 247, 239, 249 = 735; Nick Arrowood 246, 260, 180 = 686; Toby Dieck 218, 204, 214 = 636; Jonathan Desjerlais 225, 167, 243 = 635; Dave Huxtable 221, 180, 199 = 600; Laurie Bastle 158, 175, 184 = 517; Jennie Volkman 165, 166 192 = 523

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY LEAGUE BOWLING 3-30-22

North Star 789, 751, 800 = 2340; H&R Block 842, 821, 837 = 2500; Held’s Bar 775, 808, 761 = 2344; Gallenberg Farms 795, 784, 795 = 2374; Tessmer Trucking 832, 778, 743 = 2353; Queen Pins 801, 819, 787 = 2407; Rick’s 45 Roadhouse 845, 792, 810 = 2447; Arlen’s TV & Appliance 762, 791, 813 = 2366; White Winter Winery 775, 809, 854 = 2438; Heart Breakers 857, 871, 899 = 2628; Jenny’s House of Dogs 804, 784, 821 = 2409; Summ Bowlers 842, 826, 785 = 2453; The Nail Depot 808, 801, 815 = 2424

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Ashlea Kreager 217, 235, 216 = 668; Kristen Mattmiller 186, 209, 232 = 627; Kathy Wendt 226, 158, 171 = 555; Terri Wild 211, 178, 157 = 546; Jennifer Kressin 169, 189, 169 = 527; Jean Artz 157, 155, 201 = 513; Jenalea Berg 175, 161, 178 = 514

THREE’S COMPANY THURSDAY BOWLING LEAGUE FOR 3-31-22

Malliette Bus 632, 626, 613 = 1871; Mepps 670, 736, 669 = 2075; Southside Tire #1 656, 764, 650 = 2070; The New Guys 674, 668, 665 = 2007; Not Bobs 591, 628, 661 = 1880; Southside Tire #2 713, 731, 709 = 2153; Incredibowls 622, 705, 710 = 2041

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Will Kubeny 248, 256, 213 = 717; Chris Orgeman 214, 248, 225 = 687; Matt Steger 174, 266, 210 = 650; Paul Bula 242, 223, 204 = 669; Brandon Berg 175, 227, 259 = 661; Nick Arrowood 225, 195, 228 = 648; Dave Huxtable 206, 230, 183 = 619; Laurie Bastle 180, 247, 211 = 638; Minnie Steger 189, 212, 172 = 573