Bowling Scores for 10-24-22

Wednesday Northland Ladies – October 12, 2022

Jenny’s House of Dogs 213, 879, 841 = 2333; The Nail Depot 861, 841, 757 = 2459; Tessmer Trucking 776, 740, 760 = 2276; Gallenberg Farms 885, 761, 890 = 2536; Summ Bowlers 857, 858, 931 = 2646; Queen Pins 811, 848, 808 = 2467; Heart Breakers 897, 826, 763 = 2476; Arlen’s TV & Appliance 826, 816, 909 = 2551; Helds Bar 862, 816, 785 = 2463; White Winter Winery 765, 789, 825 = 2398; Off Sides Bar 778, 803, 812 = 2393

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Karen McCarthy 203, 150, 224 = 577; Camree Powell 204, 154, 172 = 530; Kristen Mattmiller 190, 188, 148 = 526; Jennifer Kressin 167, 179, 177 = 523; Terri Wild 184, 161, 170 = 575; Jamee Doucette 177, 144, 181 = 502; Jennie Volkman 171, 149, 194 = 514

Thursday Three’s Company – October 13, 2022

U.C. Me Rollin 687, 672, 576 = 1935; Southside Tire #2 641, 641, 799 = 2081; WRLO Classic Rockers 628, 674, 698 = 2000; The Keglers 642, 700, 712 = 2054; Southside Tires #1 725, 758, 7332 = 2215; Ballerz 661, 701, 736 = 2098; Malliette Bus 660, 632, 643 = 1935; 2 Guys & A Girl 606, 669, 646 = 1921; School House Bar 822, 689, 697 = 2088; Not Bobs 654, 548, 610 = 1812

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Will Kubeny 247, 259, 246 = 752; Chris Orgeman 226, 289, 231 = 746; Corey Heisler 214, 216, 266 = 696; Paul Bula 212, 177, 256 = 645; Toby Dreck 222, 226, 196 = 642; Dennis Seis 189, 201, 211 = 601; Jenalea Berg 160, 172, 244 = 576; Laurie Bastle 162, 182, 202 = 546; Ashley Donovan 205, 157, 174 = 536

Friday Mixed League- October 14, 2022

Marshall Trucking #2 1037, 963, 921 = 2921; Team Brian Pro Shop 968, 947, 1006 = 2921; No Clue 881, 994, 881 = 2756; Team PBR 809, 859, 931 = 2599; BOB 942, 1004, 970 = 2916; FDK 905, 973, 880 = 2758; Marshall Trucking #1 819, 917, 838 = 2574; Bank 861, 948, 876 = 2685; North Star 891, 930, 964 = 2785

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Brian Mattmiller 177, 262, 279 = 718; Will Kubeny 213, 266, 236 = 715; Steve Burkart 215, 211, 223 = 649; Kristen Mattmiller 232, 201, 188 = 621; Terri Wild 207, 181, 215 = 603; Stacy Orgeman 206, 212 171 = 589

Friday Youth League- October 14, 2022

Luke Bastle 234, 278, 227 = 739; Jack Steger 237, 279, 188 = 704; Brady Rickert 190, 246, 198 = 634; Ean Perry 192, 211, 212 = 615; Cooper Rickert 208, 192, 213 = 613; Katie Kirsch 205, 195, 192 = 592; Kelli Jo Kirch 135, 225, 169 = 529; Julianna Maus 179, 160, 172 = 511; Marnie Kubacki 171, 163, 177 = 511

Saturday Couples Mixed – October 15, 2022

Heart Breakers 873, 889, 965 = 2727; Not Bobs 871, 898, 894 = 2663; Potato Bugs 845, 872, 850 = 2667; Kind of Shady 924, 870, 908 = 2702; 4 Strikes 904, 901, 946 = 2751; Bi-Polar Rollers 910, 861, 891 = 2662

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Paul Bula 200, 225, 232 = 657; Shane Gollnick 189, 202, 192 = 583; Ed Jesperson 174, 194, 201 = 569; Jennie Volkman 160, 180, 192 = 532; Jennifer Summ 145, 178, 177 = 500