Area Bowling Scores for 12/20/21

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY LEAGUE BOWLING 12-8-21

Gallenberg Farms 827, 827, 809 = 2463; Queen Pins 776, 815, 870 = 2461; Held’s Bar 851, 841, 834 = 2524; The Nail Depot 836, 849, 850 = 2535; Arlen’s TV & Appliance 799, 830, 770 = 2399; Heart Breakers 701, 732, 765 = 2198; Summ Bowlers 847, 872, 862 = 2581; White Winter Winery 725, 842, 786 = 2353; Tessmer Trucking 806, 823, 785 = 2414; H&R Block 834, 885, 766 = 2485; North Star Lanes 531, 803, 832 = 2466; Jenny’s House of Dogs 838, 846, 756 = 2440; Rick’s 45 Roadhouse 824, 847, 775 = 2446

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jeanne Tatro 186, 189, 202 = 577; Rylie Kreager 214, 165, 177 = 556; Rose Summ 191, 173, 168 = 532; Camree Powell 163, 180, 164 = 507; Jennifer Summ 156, 192, 161 = 509; Jennifer Kressin 204, 182, 117 = 503

THREE’S COMPANY THURSDAY LEAGUE BOWLING 12-9-21

Mepps 671, 744, 734 = 2149; Malliettee Bus 695, 701, 682 = 2078; Southside Tire #1 635, 672, 702 = 2009; Not Bob’s 650, 625, 649 = 1924; Incredibowls 688, 725, 748 = 2161; The New Guys 621, 663, 679 = 1963; Southside Tire #2 571, 593, 656 = 1820

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Chris Orgeman 248, 255, 239 = 742; Matt Steger 218, 269, 248 = 735; Will Kubeny 203, 226, 274 = 703; Toby Dieck 174, 192, 245 = 611; Paul Bula 170, 215, 227 = 612; Jeff Bastle 213, 196, 222 = 631; Minnie Steger 222, 194, 173 = 589 (161 average); Jennie Volkman 188, 168, 159 = 515

THURSDAY AFTERNOON LADIES LEAGUE BOWLING 12-9-21

Animals 753, 744, 714 = 2211; Pin Spinners 719, 659, 726 = 2104; Alley Cats 636, 664, 757 = 2057; Strasser-Roller 744, 664, 655 = 2063; VP Racing Fuels 755, 696, 686 = 2137; JR Enterprises 671, 725, 774 = 2170

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Jan Meyer 187, 161, 137 = 485; Judy Beecher 110, 173, 190 = 473; Janet Heckert 149, 172, 132 = 453; Judy Beecher 190; Jan Meyer 187; Judy Beecher 173; Janet Heckert 172