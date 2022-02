Area Bowling Scores for 2/14/22

NORTHLAND LADIES WEDNESDAY LEAGUE BOWLING 1-26-22

Held’s 847, 880, 810 = 2537; Jenny’s House of Dogs 816, 862, 875 = 2553; The Nail Depot 743, 836, 816 = 2395; Arlen’s TV & Appliance 811, 824, 758 = 2393; Rick’s 45 Roadhouse 877, 913, 836 = 2626; Tessmer Trucking 802, 784, 785 = 2371; H&R Block 834, 808, 842 = 2484; Gallenberg Farms 888, 867, 887 = 2642; Heart Breakers 836, 888, 876 = 2600; Queen Pins 815, 895, 792 = 2502; White Winter Winery 840, 766, 877 = 2483; North Star 797, 870, 845 = 2512; Summ Bowlers 770, 861, 790 = 2421

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Kathy Wendt 223, 247, 209 = 679; Ashlea Kreager 212, 245, 196 = 653; Camree Powell 158, 189, 194 = 541; Jacki Fore 161, 191, 229 = 581; Steph Steger 187, 186, 174 = 547; Terri Wild 159, 167, 215 = 541; Meghan Anderson 190, 181, 165 = 536; Rylie Kreager 185, 194, 159 = 538; Kelly Rasmussen 182, 196, 156 = 534; Jan Meyer 183, 173, 176 = 532; Jennifer Kressin 198, 178, 163 = 539; Jamie Doucette 178, 186, 157 = 521

THREE’S COMPANY THURSDAY LEAGUE BOWLING 1-27-22

Incredibowls 665, 591, 541 = 1797; Not Bob’s 630, 656, 688 = 1974; Southside Tire #2 637, 727, 765 = 2129; The New Guys 616, 700, 684 = 2000; Southside Tire #1 583, 796, 701 = 2080; Malliette Bus 705, 605, 709 = 2019; Mepps 659, 620, 681 = 1960

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Paul Bula 188, 268, 255 = 711; Toby Dieck 200, 214, 248 = 662; Lyle Tackett 166, 258, 224 = 648; Nick Arrowood 202, 212, 247 = 661; Dennis Seis 181, 236, 212 = 629; Laurie Bastle 183, 183, 199 = 565; Jennie Volkman 155, 171, 198 = 524

SATURDAY COUPLES LEAGUE BOWLING 1-29-22

Not Bob’s 954, 923, 918 = 2795; Kind of Shady 919, 966, 822 = 2707; Elton Eagles 957, 886, 904 = 2747; Heart Breakers 908, 914, 866 = 2688; Wrecking Balls 895, 845, 857 = 2597; Potato Bugs 858, 772, 839 = 2469

INDIVIDUAL HIGH GAME AND/OR SERIES

Ryan Shafranski 243, 217, 213 = 673; Nick Sinkler 186, 212, 175 = 573; Chris Orgeman 191, 195, 212 = 598; Paul Bula 180, 196, 194 = 570; Colton Alft 213, 171, 179 = 563; Amanda Burkhart 198, 180, 183 = 561; Jennie Volkman 198, 184, 169 = 551; Megan Anderson 189, 151, 163 = 503